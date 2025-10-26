La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Sarp bacia Bahar. Ecco la reazione della donna

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5:

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Sarp, in uno slancio di passione, tenterà di baciare Bahar. Peccato lei non sarà molto predisposta nei suoi confronti, essendo ancora molto arrabbiata per il modo in cui si è comportato dopo l'incidente. In particolar modo, Bahar ce l'avrà con lui per essersi rifatto una vita... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Bahar deve vivere insieme a Sarp e Piril...

Mentre noi vediamo Bahar affranta, perché ha appena scoperto che Sarp si è rifatto una vita al fianco di un'altra donna, i telespettatori li hanno già visti baciarsi... ma come andrà questo riavvicinamento? Procediamo con ordine. Entrato al corrente del fatto che Nezir abbia pianificato il rapimento della poverina, il giovane decide d'intervenire tempestivamente per evitare il peggio: Sarp va a prendere Bahar, Nisan e Doruk per portarli via con lui in un rifugio segreto. Benché titubante, alla fine la ragazza accetta, e così ben presto si ritrova a dover convivere con il marito, Piril e tutti e quattro i loro figlioletti. Infatti, nel momento in cui Piril viene a sapere che Sarp sta abitando insieme a Bahar e ai bambini, si finge in pericolo per raggiungerli...

Bahar tenta la fuga con Arif... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Bahar non ne può più di questa convivenza forzata con Sarp e la sua nuova famiglia, anche perché Nisan e Doruk soffrono la presenza dei loro fratellastri. D'altra parte, la nostra protagonista vuole tornare a casa sua, tanto che prova a organizzare una fuga con l'aiuto di Arif. Quando il consorte si rende conto di che cosa stia succedendo alle sue spalle, interviene prontamente per impedire a Bahar di andare via. Quest'ultima, pur di non doversi separare dai figli, fa quello che le impone Sarp, ossia restare. Lui, irritato e sempre più geloso del barista, capisce che è tempo di un confronto chiarificatore con Bahar: deve raccontarle tutta la verità...

Sarp tenta di baciare Bahar, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Sarp vuota il sacco. L'uomo racconta a Bahar che quella sera sul traghetto cadde in acqua per colpa di Sirin, la quale, respinta, si era messa a urlare che lui stesse cercando di molestarla sessualmente; allora, coglie l'occasione per sottolineare che tra di loro non c'è mai stato niente di sentimentale. Poi le spiega che fu Piril a salvarlo, e che in un secondo momento era stato lui a dover salvare lei dall'ex fidanzato violento: così accidentalmente sparò e uccise Mert, figlio dello spietato Nezir. Uno degli scagnozzi lo ferì a sua volta, e Suat, padre di Piril, lo tenne al sicuro per curarlo e a far sì che Nezir non lo rintracciasse. Bahar perde le staffe, ribadendo che avrebbe comunque dovuto cercare di contattarla. Sarp si giustifica rivelandole che lo fece, ma che cadde in un'altra trappola di Sirin, che gli confidò che lei, Nisan e Doruk erano morti in un incendio. Bahar, comunque furiosa, arriva a tirargli uno schiaffo, a cui Sarp risponde tentando di baciarla. Lei lo respinge, rinfacciandogli di essersi sposato con un'altra donna con la quale ha avuto dei figli, ma lui le garantisce che, al momento del concepimento dei gemellini, era ubriaco. D'altra parte, ammette di aver avuto altri rapporti intimi con Piril in seguito, ma soltanto perché convinto che ormai fosse rimasto vedovo; inoltre, l'accusa di aver fatto lo stesso con Arif. Bahar nega di essere andata a letto con l'amico, specificando tuttavia che questo non significhi che non ne sia innamorata...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16.10.