La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Bahar e Piril costrette a vivere insieme! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: Bahar si ritroverà suo malgrado a convivere con Piril...

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Bahar e Piril si ritroveranno a convivere forzatamente. Infatti, scoperto che Sarp sta vivendo insieme alla prima moglie e ai piccoli Nisan e Doruk in un rifugio sicuro, la giovane si finge in pericolo per andare a stare con loro... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: La morte di Yeliz...

Mentre noi vediamo Bahar sulle tracce di Sarp, i telespettatori turchi sanno bene che i due stanno per ritrovarsi nuovamente a convivere, più o meno come i bei vecchi tempi. Avendo scoperto che Nezir ha dato ordine ai suoi scagnozzi di sequestrare Bahar, Nisan e Doruk, Sarp si affretta a raggiungere questi ultimi e supplica la moglie di prendere i figlioletti e seguirlo: soltanto così lui potrà proteggerli. Capita la gravità della situazione, Bahar, seppur titubante, accetta. Poco dopo la loro fuga improvvisata, però, i tirapiedi del boss arrivano all'appartamento, dove ci sono Hatice, Ceyda e Yeliz; inizia tra loro una terribile colluttazione finisce in tragedia, ossia con un morto: colpita da un proiettile vagante, la povera Yeliz spira tra le braccia della bionda.

Bahar si ritrova a vivere con Piril... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Nel momento in cui viene a sapere che Sarp sta vivendo insieme alla prima famiglia in un rifugio segreto, Piril, preda della gelosia, con la complicità di Munir, fa crede al marito di essere a sua volta in grave pericolo. Pertanto, la giovane, disobbedendo a Suat, raggiunge la tana insieme ai gemellini, Ali ed Umer, e la babysitter, Leyla, dando avvio ad una bizzarra e nient'affatto gradevole convivenza. Bahar, infatti, è molto tesa, poiché la presenza di Piril la mette a disagio, e al contempo Nisan e Doruk sono sgomenti nel rendersi conto che hanno a che fare con la nuova moglie ed i nuovi figli del loro papà...

Sarp in allarme, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Sarp è il primo ad essere a disagio nel ritrovarsi a dover convivere insieme alla prima e alla seconda moglie, temendo che la tensione che c'è tra loro possa esplodere da un momento all'altro; tuttavia, ha ben altro a cui pensare e di cui occuparsi. Munir avvisa il ragazzo che la persona che è stata uccisa nel quartiere di Bahar è Yeliz. Dato che la poverina continua a domandare dei suoi cari, temendo che sia accaduto loro qualcosa di brutto con l'arrivo dei tirapiedi di Nezir, Sarp la batte sul tempo, chiedendo Enver di tenere la bocca chiusa: se Bahar scoprisse che cosa è successo alla sua migliore amica, tornerebbe a casa e lui non potrebbe più proteggerla. Allora, nel quando la nostra protagonista riuscirà a mettersi in contatto con Arif per avere informazioni, quest'ultimo si vedrà costretto a mentirle di nuovo...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16.10.