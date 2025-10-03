La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Bahar scopre che Sarp ha una nuova moglie e altri figli!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: Bahar sta per scoprire che Sarp si è rifatto una vita... e c'è - ancora una volta - lo zampino di Sirin.

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che stiamo per assistere alla straziante scena di Bahar che viene a sapere che, in questi anni, Sarp si è rifatto una vita. Tra l'altro, neanche a dirlo, ancora una volta c'è lo zampino di Sirin: è lei che ha architettato tutto. La poverina, all'oscuro di ciò, si reca sul luogo indicato dal marito per incontrarlo; qui, però, Bahar vede da lontano un bambino correre incontro a Sarp e chiamarlo "papà". Come se non bastasse, nel mentre i piccoli Nisan e Doruk sono stati rapiti... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Piril è disperata...

Mentre noi vediamo Bahar scoprire che Sarp è ancora vivo, i telespettatori turchi l'hanno già vista scoprire anche che, in questi anni, lui si era rifatto una vita: ha un'altra moglie ed altri due figli. Tutto ha inizio nel momento in cui Piril si rende conto che non ha alcuna chance di tenersi stretto Sarp, ora che quest'ultimo ha ritrovato la sua amatissima prima consorte. La giovane sa di doversi mettere l'anima in pace, poiché, in fin dei conti, è sempre stata conscia del fatto che il cuore di Sarp ha sempre e solo battuto per Bahar, però non riesce proprio ad accettare che la sua rivale in amore glielo stia per strappare dalle braccia...

Sirin in azione... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Piril sta per compiere una mossa a dir poco azzardata. La ragazza, con il cuore in frantumi, si dirige dritta dritta da Suat, al quale fa un accorato appello: vuole che le dia una mano a risolvere la situazione. A questo punto, Suat afferma che la cosa migliore da fare sia chiedere aiuto a Sirin. Piril si lascia convincere, e la perfida riccia si mette immediatamente all'opera, dimostrando - ancora una volta - quanto sia spietata. Secondo Sirin è tempo che Bahar scopra che Sarp abbia una nuova vita ormai, ossia una nuova famiglia. Pertanto, la figlia di Hatice ed Enver spinge Piril a far sì che il coniuge ed i loro figlioletti lascino l'hotel in cui si stanno rifugiando per scampare alle grinfie del terribile Nezir...

Bahar scopre che Sarp si è rifatto una vita, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Bahar riceve un messaggio da parte di Sarp, il quale le chiede di vedersi in un albergo; in verità, a scrivere l'sms è stato Munir. Al contempo, un losco individuo si presenta a scuola e, dicendo loro di essere un amico di Sarp, convince i piccoli Nisan e Doruk ad andare via con lui. La poverina si reca sul luogo dell'incontro, quando viene sorpresa alla spalle da qualcuno, ossia Munir, che le mostra il video dei figlioletti in macchina con uno sconosciuto; poi, le intima di guardare davanti a sé: Bahar, terrorizzata, vede una tata con due bambini, uno dei quali corre verso un uomo chiamandolo "papà": l'uomo in questione è Sarp. La nostra protagonista è sotto shock. Munir la invita a mantenere la calma, per il bene di Nisan e Doruk, e di andarsene via...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16.10.