Cambio programmazione Canale5: La Forza di Una Donna si allunga da oggi 17 luglio 2025

Anticipazioni TV

Cambio di programmazione Mediaset da oggi 17 luglio 2025. Su Canale5 è in arrivo un mega appuntamento con La Forza di Una Donna. Ma vediamo insieme cosa succederà alla Soap.

Cambio programmazione in casa Mediaset. Da oggi, 17 luglio 2025, La Forza di Una Donna allunga la sua programmazione e va in onda dalle ore 15.45 sino alla fascia pre-serale. Una decisione presa ieri sera dai vertici del Biscione, per aiutare gli ascolti di una novità in arrivo, prossima settimana. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo e qual è questa motivazione.

La Forza di Una Donna: la Soap triplica!

La Forza di Una Donna è una delle nuove Soap arrivate negli scorsi medi dopo la conclusione di The Family e lo stop estivo di Tradimento. Le vicende di Bahar e della sua famiglia hanno conquistato il pubblico di Canale 5 – noi compresi – per via della struggente storia di una donna capace di superare qualsiasi ostacolo e sventura pur di tenere al sicuro i suoi figli. L’interesse mostrato dagli spettatori per questa storia ha portato Mediaset a giocarsi una carta molto particolare e inaspettata, ovvero un prolungamento dell’appuntamento.

Programmata sino a oggi dalle 15.45 circa alle ore 16.45, da oggi – giovedì 17 luglio 2025 - La Forza di Una Donna si allunga sino alle ore 18.48, quindi sino all’access prime time di Canale5 e sino all’inizio di Caduta Libera Estate. A farne le spese sono in Film TV, sino a ieri previsti in palinsesto, che sono stati completamente sostituiti da Bahar, Nisan e Doruk.

Perché il prolungamento de La Forza di Una Donna?

La Forza di Una Donna prolunga il suo appuntamento e va in onda con ben tre puntate. Il cambiamento avverrà da oggi – giovedì 17 luglio 2025 – ed è probabile che la scelta sia dovuta alla necessità di fare da traino maggiore ai programmi dell’access prime time, tra cui La Ruota de La Fortuna.

Ci spieghiamo meglio: programmando una Soap di successo, seguitissima e molto amata, è più probabile che i telespettatori rimangano su Canale5, non cambiando canale, per tutta la durata del pomeriggio, continuando poi a seguire i programmi della rete ammiraglia del Biscione, previsti della fascia pre-serale. E questi sono, oltre a Caduta Libera, La Ruota della Fortuna, che ha recentemente cambiato orario e dalla prossima settimana Sarabanda. Il programma con Enrico Papy, un must della programmazione anni 2000, tornerà a farci compagnia dal prossimo lunedì 21 luglio 2025 al posto di Caduta Libera Estate e sarà seguito da Gerry Scotti. Insomma sarà un pre-serale intenso e ovviamente si sta facendo di tutto per far sì che sia seguito quanto e come il daytime.

La Forza di Una Donna: cosa succederà a Bahar nelle prossime puntate

La programmazione de La Forza di Una Donna è cambiata e siamo certi che oggi e domani ci saranno tre puntate. Ed è probabile che la stessa cosa succederà anche durante la prossima settimana – anche se ora (ore 10.45) la guida TV riporta i Film TV e non l’appuntamento con la Soap. Siamo portati a pensare che ci saranno dei cambiamenti anche sulla guida e che accada quanto vi abbiamo rivelato. Ma vogliamo anche farvi qualche anticipazione riguardo a cosa succederà a Bahar nei prossimi episodi. Sappiamo che la donna ha scoperto di essere malata e che deve curarsi, supervisionata da qualcuno. Ebbene la ragazza costringerà la madre ad accoglierla in casa sua, scatenando la gelosia della sorellastra Sirin. Intanto Arif continuerà a starle vicino e a vegliare su di lei soprattutto per proteggerla da Bersan che ha tentato di incastrarla. Bahar ha rischiato di essere arrestata per possesso di droga, messa in casa sua proprio dall’ex fidanzata folle di Arif. Sono poi in arrivo novità scottanti sia su Sirin che su Sarp e scopriremo molto presto che le cose non sono andate come la seconda figlia di Hatice ricorda o vuole ricordare…

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.