La Caserma, le Anticipazioni della Quarta Puntata: a lezione di storia, in piscina e sulle tracce degli eroi

Va in onda questa sera alle 21.20, con un giorno di anticipo, La Caserma, il docu-reality di Rai2 che insegna la vita e le regole militari alla generazione Z.

Siete pronti per un'altra entusiasmante puntata, la Quarta, del nuovo docu-reality di Rai2 La Caserma? Certo che siete pronti, pronti a scoprire quali nuove coppie si formeranno, se i ragazzi e gli istruttori organizzeranno qualche scherzetto e a quali dure prove fisiche verranno sottoposte le reclute, che però, pur restando in ambito militare, educheranno anche la mente e lo spirito grazie a un arricchimento culturale. Siamo sempre a Levico, in provincia di Trento, in una struttura adibita a caserma, e le vecchie e le nuove leve si sono ormai mescolate a dovere. Il senso di solidarietà cresce e aumenta anche la consapevolezza che, soprattutto dopo il silenzio, e cioè alle 23.00, guai a non filare subito a letto. Questa settimana l'appuntamento con La Caserma è anticipato a questa sera, la sera di martedì 16 febbraio. L'orario è sempre lo stesso: le 21.20.

La Caserma: dove eravamo rimasti?

Nella Terza Puntata de La Caserma, i ragazzi hanno incontrato Aldo Cazzullo, che ha tenuto viva la loro attenzione impartendo al gruppo una lezione di storia incentrata sul ruolo della donna nella guerra e su figure femminili che hanno dimostrato enorme coraggio fra colpi di fucile, trincee, montagne, e città e campagne abbandonate dagli uomini al fronte. Prima di questo piacevole momento, i commilitoni hanno dovuto fare i conti con la decisione di Martina Albertoni di lasciare la caserma, cosa che ha turbato non poco le compagne di stanza della ragazza, che avrebbero potuto fare di più per sostenerla. Poi le reclute hanno maneggiato per la prima volta le armi, anzi riproduzioni di armi, che hanno utilizzato in una complessa esercitazione. Nel frattempo Elena Santoro e William Lapresa hanno discusso, per le gelosie di lui. William, insieme al fratello, a Linda Mauri e a George Ciupilan hanno rischiato grosso per aver fatto baldoria notturna per il compleanno del compagno d'armi Corsaro. Naturalmente sono stati puniti, con pesi nello zaino e compiti culinari, ma non espulsi. La Terza Puntata de La Caserma, si è conclusa con l'eliminazione della Squadra Gialla.

La Caserma: Anticipazioni della Quarta Puntata

Continua il successo de La Caserma, il programma realizzato in collaborazione con Blu Yazmine e basato sul format internazionale Lads Army. A guardarlo è soprattutto un pubblico di età compresa fra i 15 e i 19 anni, che stasera alle 21.20 ne vedrà delle belle. Innanzitutto i commilitoni ascolteranno ancora con piacere i racconti, o meglio le lezioni di Aldo Cazzullo, che stavolta si concentrerà sulla storia italiana degli ultimi 100 anni. Si parlerà inoltre dei ragazzi del 1899, che erano molto diversi dagli adolescenti di oggi e spesso più poveri e analfabeti, e soprattutto inviati a combattere orgogliosamente per la patria. Il giornalista narrerà infine del tenente degli alpini Adolfo Ferrero. Il tuffo nel passato proseguirà con un viaggio sulle tracce di luoghi di guerra e di eroismo che sono diventati iconici. Intanto, la vita in caserma continuerà con i suoi ritmi massacranti: il turno di guardia del piantone è un ruolo che gli istruttori considerano fondamentale, ma le matricole Matteo Rizzolo ed Elia Giorgio Cassardo mostreranno di infischiarsene. Le esercitazioni nel frattempo proseguiranno e si andrà tutti in piscina. Poi, un nuovo addestramento rimescolerà la formazione delle squadre. Anche l'amore avrà un suo peso e costringerà qualcuno a una dura scelta.

Appuntamento dunque questa sera alle 21.20 su Rai2 con la Quarta Puntata de La Caserma.