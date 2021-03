La Caserma, Anticipazioni dell'Ultima Puntata: arriva Elettra Lamborghini!

Anticipazioni TV

Cosa accadrà nella Sesta e Ultima Puntata de La Caserma? Dopo lunghe settimane di freddo e addestramenti militari, il docu-reality di Rai2 è giunto al termine. Scopriamo come finirà questa sera.

La Caserma si conclude Stasera alle 20.20 su Rai2. La Sesta e Ultima Puntata del docu-reality che ha messo alla prova la Generazione Z, che però si è dimostrata perfettamente all'altezza delle aspettative, ci riserva un finale strepitoso e commovente. L'avventura delle giovani reclute è cominciata il 27 gennaio e, in un mese, i ragazzi della caserma di Levico sono riusciti a formare un gruppo compatto, pronto ad affrontare la vita con coraggio e grinta. Certo, vivere separati dopo tanta condivisione sarà difficile e un po’ triste ma, come ha detto Rosa a Cimadoro alla fine della Quinta Puntata, le settimane di addestramento e le prodezze della squadra rossa e della squadra blu sono un'esperienza di cui i nuovi giovani militari parleranno ai propri figli e amici. Cosa accadrà oggi, mercoledì 10 marzo, in prima serata? Arriverà Elettra Lamborghini! E poi? Lo scopriremo fra un po’. Prima cerchiamo di ricapitolare i fitti eventi che hanno caratterizzato la Quinta Puntata.

La Caserma: Dove eravamo rimasti?

La Quinta Puntata è cominciata con la sveglia notturna di alcune reclute da parte di un istruttore. I ragazzi hanno dovuto fare un test scritto in 5 minuti e l'indomani l'istruttore capo Daretti ha comunicato il nome del comandante e del vice comandante della squadra blu e della squadra rossa: per la prima Nicolas Lapresa ed Elena Santoro, per la seconda Luca Ferettini e William Lapresa. Non tutti hanno gradito le scelte, ma per fortuna la neve, arrivata d'improvviso, ha regalato al gruppo momenti di svago. La prima sfida fra i due team è stata un lungo percorso proprio nella neve, ma c'è stata qualche litigata e la tensione è salita ai massimi livelli per via di uno scherzo ai danni di George Ciupilan organizzato da Peroni. Nel frattempo Akano si è presa una cotta per Rosa, che però è fidanzato e le ha fatto sapere di non essere disponibile. I rossi e i blu si sono affrontati di nuovo in una complessa esercitazione presso il Forte Belvedere, storica fortezza d'Italia. Le reclute hanno trovato il modo di divertirsi durante una gara di ballo e Rosa e Fortino hanno creato una squadra a due: la squadra trasparente. Dopo un'altra corsa nella neve, Cimadoro ha avuto un crollo. Tutti i compagni lo hanno sostenuto, e il ragazzo ha compreso l'importanza e la forza dell'amicizia, ed è tornato a sorridere.

La Caserma: Anticipazioni della Sesta e Ultima Puntata

Stasera vedremo dunque per l'ultima volta le gesta delle reclute de La Caserma, quindici ragazzi e sei ragazze provenienti da tutta italia. La loro avventura è durata un mese e le cose imparate sono tante. I commilitoni ora sanno cosa sono il piantone notturno e l'alzabandiera. Hanno tutti dei fisici più robusti e sono in grado di maneggiare le armi. Inoltre sono diventati molto competitivi. Ecco perché, adesso che è arrivato il momento dell'ultimo scatto, c'è un po’ di tensione, accanto a un sano entusiasmo. Tra esercitazioni, scherzi, un po’ di chiasso e normali momenti di nostalgia, le matricole devono seguire le lezioni che culmineranno con l'elezione della squadra migliore fra la rossa e la blu e la premiazione. L'evento clou della puntata, e anche di massima gioia, soprattutto per i maschietti, è l'arrivo di Elettra Lamborghini, cantante e showgirl che si esibirà di fronte ai ragazzi. Poi arriva il momento di salutarsi, fra grandi abbracci e tante lacrime, per tornare a casa dalle famiglie, che troveranno certamente i propri figli cambiati, maturati e... molto più allenati.

Appuntamento dunque Stasera, su Rai2, alle 20.20, con la Sesta e Ultima Puntata de La Caserma. Quale recluta vi mancherà di più? E quale istruttore?