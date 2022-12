L'Anno che Verrà: quest'anno il Capodanno di Rai 1 condotto da Amadeus è in diretta da Perugia

Anticipazioni TV

Sarà l'immancabile Amadeus a condurre sul palco di Perugia il tradizionale appuntamento col Capodanno di Rai 1, L'anno che verrà. I cantanti e gli ospiti attesi.

Sono ormai 20 anni che Rai 1 festeggia il Capodanno in diretta il 31 dicembre con L'anno che verrà, affidato anche quest'anno ad Amadeus, che lo conduce dal 2015. E per l'occasione, dopo Terni, lo show tornerà in Umbria, per la precisione a Perugia, dove le rutilanti giacche del conduttore più amato dagli italiani ci faranno allegra compagnia assieme a uno stuolo di ospiti e cantanti. L'anno che verrà inizierà dopo il discorso di Capodanno del presidente Mattarella a reti unificate e verrà trasmesso anche in streaming su Raiplay. Vediamo chi ci sarà quest'anno.

L'anno che verrà 2022: gli ospiti della serata

Per la parte comica de L'anno che verrà pare che purtroppo non ci sarà Nino Frassica, come in precedenza annunciato, perché l'attore è stato colpito dal covid, fortunatamente in forma lieve, come molti in questo periodo. Ci saranno però a tenerci su il morale Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, spassosi protagonisti dell'ultima stagione di Tale e quale show, sempre condotto da Amadeus. Ma la parte del leone la faranno come al solito i cantanti: tra i nomi attesi ci sono Umberto Tozzi, Raf, Ricchi e Poveri, Dargen D’Amico, Nek, Piero Pelù, Mr. Rain, Noemi, Donatella Rettore, Modà, Francesco Renga, LDA, Matia Bazar, Sandy Marton, Tracy Spencer e Iva Zanicchi. Questa è la seconda volta che lo show di Capodanno di Rai 1, come dicevamo, viene ospitato dall'Umbria, dopo Terni lo scorso anno. La serata de L'anno che verrà durerà oltre 4 ore e, se siete in casa e deciderete di sceglierla, sicuramente vi farà compagnia fino a ben oltre il tradizionale brindisi di mezzanotte. Per chi si trova a Perugia, ovviamente, lo spettacolo è gratuito e senza prenotazione. L'ingresso all'arena è possibile da tre punti di accesso in Piazza Italia dalle ore 12. Auguri!