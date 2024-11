L'amica geniale 4, questa sera su Rai 1 la terza puntata: Lila e Lenù diventano mamme e Nino viene smascherato

Anticipazioni TV

Stasera su Rai 1 va in onda la terza puntata de L’amica Geniale – Storia della bambina perduta, con protagonisti Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni. Ecco le anticipazioni degli episodi 5 e 6.

Torna questa sera, in prima serata su Rai 1, la quarta stagione de L'amica geniale, la serie tratta dai libri di Elena Ferrante che racconta le vite di Lila Cerullo ed Elena Greco detta Lenù, amiche per la pelle cresciute in un rione di Napoli. Se nelle prime tre stagioni erano interpretate prima da Ludovica Nasti e Gaia Girace, e da Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco, adesso hanno il volto di Irene Maiorino e Alba Rohrwacher. Il temibile ed egocentrico Nino Sarratore è invece impersonato, nei nuovi episodi, da Fabrizio Gifuni, che gli restituisce un barlume di umanità, almeno fino a un certo punto. Cambiano anche gli attori che prestano il volto ai personaggi secondari, e quindi troviamo Edoardo Pesce nei panni di Michele Solara, Stefano Dionisi in quelli di Franco Mari e Piergiorgio Bellocchio in quelli di Pietro Airota, per fare soltanto alcuni esempi. La regia, invece, è affidata interamente a Laura Bispuri, che prende il testimone da Daniele Luchetti e che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Francesco Piccolo, Laura Paolucci, Saverio Costanzo e dalla stessa Elena Ferrante.

L'amica geniale - Storia della bambina perduta: dove eravamo rimasti?

Elena vive ormai a Napoli, in una bella strada, nell'appartamento che divide con Le figlie Dede ed Elsa e in cui Nino arriva la sera tardi. Lila, invece, è rimasta nel rione ed è rispettata da tutti. Elena e Nino sono andati a New York e hanno lasciato le figlie di Elena a Lila, che ha attirato subito le simpatie delle bambine. Al ritorno dal viaggio, Elena ha avuto la conferma di essere rimasta incinta. Anche Lila ha scoperto di aspettare un bambino e le due amiche hanno condiviso la gioia di essere future madri. Nino si è dimostrato felice della gravidanza di Elena, che ha deciso di fidarsi una volta per tutte di lui. La gioia di Lenù, però, è stata guastata da una brutta notizia: sua madre Immacolata ha un tumore, e il medico sospetta che sia incurabile. Nel secondo episodio della seconda puntata, Elena e Lila hanno trascorso una giornata insieme. Lila ha cercato ancora una volta di mettere in guardia l'amica, supplicandola di non fidarsi di Nino ma non spiegandole perché. Elena ha capito che l'amica le nasconde qualcosa, ma quando è arrivato il momento della verità, Napoli è stata colpita da un terremoto (siamo nel 1980) e la gente del rione si è riversata in strada. Lila è stata paralizzata dalla paura, e quando Elena è riuscita a farla sedere nella sua macchina, la giovane donna le ha parlato dei propri demoni interiori, prima di riunirsi con il figlio Gennaro e il compagno Enzo. Lenù, al contrario, è rimasta sola, perché, dopo la prima scossa, Nino è partito con la moglie Eleonora e i figli.

L'amica geniale - Storia della bambina perduta: Anticipazioni della terza puntata

La terza puntata de L'amica geniale - Storia della bambina perduta si articola in due episodi: La frattura e l'imbroglio.

La frattura

L'azienda di Lila, la Basic Sight, è ormai il centro del Rione, e Immacolata vorrebbe che i suoi figli Peppe e Gianni lavorassero là, invece di spacciare per i Solara. Quando viene alla luce la bimba di Elena, Lila accompagna Immacolata a trovare la figlia, ma la donna si sente male e viene quindi accompagnata in ospedale da Lila e da Nino. Lenù non vive bene questa vicinanza ed è preda di una terribile gelosia. L'indomani Marcello ed Elisa fanno trasferire Immacolata in clinica.

L'imbroglio

Alfonso porta Elena in clinica a trovare la madre e le confida di aver avuto una relazione con Michele. Lila dà alla luce Tina, mentre Immacolata chiude gli occhi per sempre. Dopo il funerale, Lenù decide di dedicarsi a sé stessa e giura al suo editore che il suo nuovo romanzo uscirà entro l'autunno del 1982. Tornando a casa, Elena trova Nino nel bel mezzo di un amplesso con la domestica. Sconvolta, si rifugia con Elsa e Dede a casa di Lila, che le rivela che Nino non ha mai smesso di volerla e di cercarla.

Appuntamento dunque, questa sera in prima serata su Rai 1, con la quarta ed ultima stagione de L’amica geniale. Non perdete la terza puntata!