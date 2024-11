L’amica geniale 4, la seconda puntata stasera su Rai Uno: in balia di Nino

Anticipazioni TV

Va in onda questa sera in prima serata su Rai 1 la seconda puntata della quarta stagione de L'amica geniale. Eco cosa accadrà nei due episodi che vedremo, in cui Elena Greco deve far fronte al comportamento poco cristallino di Nino.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna L'amica geniale: Storia della bambina perduta, quarta e ultima stagione della serie tratta dal fortunato ciclo di romanzi di Elena Ferrante, che ha contribuito alla sceneggiatura dell'intero adattamento per il piccolo schermo. A differenza delle precedenti stagioni, le protagoniste Lila e Lenù non hanno più il volto di Gaia Girace e Margherita Mazzucco ma di Irene Maiorino e di Alba Rohrwacher. Quest'ultima è stata fin dall'inizio la voce narrante della serie, che ha avuto come registi Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher, Daniele Luchetti e adesso Laura Bispuri. Cambia anche l'attore che impersona il fascinoso e ambiguo Nino Sarratore, che da tombeur des femmes si trasforma in un narcisista manipolatore. A prendere il testimone da Francesco Serpico è Fabrizio Gifuni.

L'amica geniale 4: Anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata de L'Amica Geniale: Storia della bambina perduta si divide in due episodi: I compromessi e Il terremoto.

I compromessi

Lila è diventata una celebrità nel rione e, siccome è generosa, tutti le vogliono bene. Quando Elena parte per New York insieme a Nino, lascia all'amica le figlie. Quando torna, Elena rivela a Lila di essere incinta e Lila le dice che anche lei aspetta un bambino. Nino è al settimo cielo per la notizia e, nonostante continui a condurre una doppia vita, Elena decide di fidarsi di lui. Lenù resta sconvolta dalla notizia della strage di Bologna. Inoltre sua madre ha un tracollo e la giovane donna la porta in ospedale, scoprendo che Immacolata Greco ha un tumore.

Il terremoto

Lila continua a esortare Lenù a non fidarsi di Nino, creando preoccupazione in Elena, che si domanda cosa le sia stato nascosto non soltanto sull'uomo che ama ma anche su Alfonso e Michele. Le due amiche trascorrono una giornata insieme nel rione, dove nel frattempo Marcello ha introdotto la droga. Una scossa di terremoto spinge tutti a fuggire via e Lila parla a Elena delle proprie fragilità. All'alba Lila ritrova i familiari mentre Lenù si ritrova sola perché Nino è con Eleonora.

Appuntamento dunque stasera su Rai 1 con la seconda puntata de L'amica geniale 4, una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe.