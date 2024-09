Kostas: stasera su Rai 1 la prima puntata della serie poliziesca con Stefano Fresi

Anticipazioni TV

Cominciano stasera in prima serata le avventure del commissario Kostas di Atene, dai romanzi di Petros Markaris. La prima puntata è tratta dai primi due libri. Ultime della notte e Difesa a zona.

Va in onda stasera 12 settembre in prima serata su Rai 1 il primo appuntamento con una nuova serie poliziesca, Kostas. Diretto da Milena Cocozza e interpretato nel ruolo principale da Stefano Fresi, è la libera trasposizione del personaggio dell’ispettore della omicidi di Atene Kostas Charitos, un commissario burbero e determinato, che non è disposto a fare compromessi né a cedere a pressioni politiche quando si tratta di assicurare i criminali alla giustizia. Nato sulle pagine di “Ultime dalla notte”, romanzo del 1995, il personaggio ha avuto tanto successo che lo scrittore e sceneggiatore greco di origine armena Petros Markaris ha continuato a raccontarlo in quelli che oggi sono 16 romanzi e in una serie di racconti. Per esigenze narrative l’adattamento televisivo (d’accordo con l’autore) è stato spostato al 2009, modellandolo su protagonisti più giovani e spostando sul padre di Kostas, assente nei libri, alcune delle oscurità che lo tormentano per il passato politico della Grecia sotto i colonnelli. La bravura dei protagonisti e la bellezza di Atene sono i veri punti forte di una serie tratta dai primi 3 libri di Markaris, “Ultime dalla notte”, “Difesa a zona” e “Si è suicidato il Che”. La prima puntata in onda il 12 settembre inizia da eventi del secondo romanzo, che vedranno poi la loro conclusione nelle puntate successive.

Kostas: la trama della prima puntata

In vacanza su un’isola dell’Egeo, la famiglia Charitos, comprensiva di Panos (Daniele La Leggia), l’onnipresente fidanzato di Caterina (Blu Yoshimi), viene sorpresa da una scossa di terremoto che fa riemergere un cadavere dalla terra. Kostas è costretto a rientrare ad Atene per indagare su questo caso, ma in commissariato il capo Ghikas (Luigi Di Fiore) costringe Kostas e la sua squadra a dare la precedenza all’omicidio di una coppia di albanesi. Determinata a seguire l’indagine c’è anche una famosa giornalista, Ghianna Karaghiorghi (Beatrice Schiros) che però, a dirla tutta, sembra già un passo avanti alla polizia. Quando anche Ghianna viene trovata morta, la situazione si complica. Cosa sapeva? E chi l’ha messa a tacere? Kostas si ritroverà a indagare su un traffico di minori che coinvolge uomini potenti, ex funzionari del partito comunista e rifugiati politici. Proprio mentre deve far fronte anche alla morte di suo padre.

Del cast fisso di Kostas fannio parte Francesca Inaudi, nel ruolo della moglie Adriana, Marco Palvetti in quello del poliziotto Petros, Maria Chiara Centorami che è Klio, Massimo Mesciulam (Lambros Zizis), Giulio Tropea (Nikos), Elena Di Cioccio (Melina), Michele Rosiello (Fanis), Denis Fasolo (Sotiropulos). Kostas va in onda per quattro serate ogni giovedì in prima serata su Rai 1 e in box set in esclusiva su Rai Play.