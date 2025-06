Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di mercoledì 11 giugno

Anticipazioni TV

Oggi, mercoledì 11 giugno, in prima serata su Canale 5, la sesta puntata de "L'’isola dei Famosi", il reality show condotto da Veronica Gentili affiancata in studio da Simona Ventura e e Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato.

Oggi, mercoledì 11 giugno, in prima serata su Canale 5, in onda la sesta puntata de L'Isola dei Famosi condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras.

Isola 2025, le anticipazioni di mercoledì 11 giugno

Stasera, mercoledì 11 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.

Nel corso della scorsa puntata, Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese sono finite al televoto e una di loro dovrà abbandonare il gioco.

Già provati dalle settimane trascorse sulle spiagge di Cayo Cochinos, tra accesi confronti con il gruppo e la fame, i naufraghi stasera saranno messi a dura prova. Tutti i concorrenti, infatti, sono a rischio nomination: sarà una serata in cui paure e limiti personali dovranno essere superati, perché ogni errore potrebbe costare caro. Secondo quanto riporta Fanpage, "i concorrenti eliminati avranno a disposizione un particolare "lasciapassare" per evitare l'uscita definitiva dal gioco. Con la presenza di un barbiere e di un tatuatore sull'Isola, chi dovesse essere costretto a lasciare Cayo Cochinos potrà beneficiare di una sorta di "amnistia" decidendo di tagliarsi drasticamente i capelli o di farsi un tatuaggio in diretta televisiva".

Non è tutto: ci sarà una seconda eliminazione attraverso un televoto flash.

Secondo il portale inoltre, questa sera, in studio, ci sarà Giuseppe Cruciani per fare una sorpresa e dare forza al suo amico Mario Adinolfi

Cruciani utilizzerà il suo intervento per spronare Adinolfi, che nelle ultime settimane ha mostrato segni di cedimento fisico e psicologico. "Giuseppe arriva con l'obiettivo di ricaricare Mario", rivela una fonte vicina alla produzione. "Sa come prenderlo e come motivarlo. La loro amicizia è autentica e questo potrebbe fare la differenza".

Anticipazioni: 2024 - Le anticipazioni della puntata di mercoledì 11 giugno

La sesta puntata de L'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera in diretta a partire dalle 21.30 su Canale 5

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi