Io Sono Farah, Anticipazioni e Trame Turche: Farah sul punto di essere uccisa! Ecco da chi...

Scopriamo insieme le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Io Sono Farah, la soap turca di Canale 5 attualmente in pausa: Bekir rapisce Farah su ordine di Ali Galip e le punta un coltello alla gola...

Ecco che cosa accadrà molto presto su Canale 5 nelle nuove puntate di Io Sono Farah. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci svelano che Farah correrà un grave pericolo. Dopo l'arresto di Kaan, Ali Galip, convinta che sia stata lei a tradirli, la farà rapire da Bekir. Quest'ultimo arriverà persino a puntare un coltello alla gola a Farah, che però reagirà e correrà a chiedere aiuto a Tahir. Tuttavia, anche lui finirà nel mirino del boss... Di seguito tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5 attualmente in pausa.

Io Sono Farah: Mehmet inchioda Kaan...

Io Sono Farah è stato messo in pausa, ma presto tornerà a tenerci compagnia nei pomeriggi di Canale 5. In attesa del ritorno di questa amata soap opera turca che ha per protagonista l'attrice Demet Ozdemir, possiamo curiosare tra le anticipazioni che provengono direttamente dalla Turchia. Così, scopriamo che molto presto vedremo Farah con un coltello puntato alla gola. Ma procediamo con ordine. Mehmet, determinato come non mai a farla pagare all'assassino di Alperen, crede di aver individuato il responsabile. Il commissario, infatti, viene a sapere che Kaan, figlio del boss Ali Galip, non soltanto ha dato avvio ad una relazione amorosa segreta con Gonul, bensì ha persino fatto delle strane visite alla madre della vittima...

Farah in pericolo di vita... Ecco che cosa accadrà nelle Nuove Puntate di Io Sono Farah

Mehmet, dopo aver messo insieme gli indizi trovati, si convince che Kaan sia colui il quale ha tolto la vita ad Alperen; allora, lo fa arrestare. A questo punto, Ali Galip inizia a sospettare che sia stata Farah ad incastrare Kaan, non mantenendo la parola data circa il suo silenzio. Per questo motivo, l'uomo si mette subito in moto per spingere la giovane ad ammettere la sua colpa. Ali Galip dà ordine a Bekir di rapire Farah e farle vuotare il sacco con ogni mezzo possibile, ed il nipote appare impaziente di accontentarlo. Quando Bekir sequestra la madre del piccolo Kerim, però, non riesce ad ottenere nessuna confessione: Farah, realmente innocente, continua a ribadire di non avere niente a che fare con l'arresto di Kaan. Il malvivente, furioso, le punta un coltello alla gola, pronto a farla fuori. Allora, la mora reagisce e lo colpisce, facendogli perdere i sensi!

Tahir nel mirino, nelle Nuove Puntate di Io Sono Farah

Mentre Bekir viene condotto in ospedale - dove se la caverà con poco -, Farah corre a chiedere aiuto a Tahir. La poverina è spaventata a morte al pensiero di ciò che ha vissuto e di ciò che le sarebbe potuto succedere, e l'uomo sta provando a tranquillizzarla. Inoltre, Tahir offre a Farah un rifugio, perché la cosa migliore è che resti al sicuro fino a quando non si saranno calmate le acque: Ali Galip non si fermerà fino a quando non gliel'avrà fatta pagare per quello che pensa che lei abbia fatto. D'altra parte, Farah non è la sola ad essere in pericolo. Infatti, il capomafia viene a sapere che Mehmet ha sbattuto in carcere Kaan, dopo avergli confidato che è entrato in possesso dell'arma del delitto su cui ci sono le sue impronte. Per Ali Galip non ci sono dubbi, è stato Tahir a consegnare la pistola alla polizia, visto che era lui che se ne sarebbe dovuto sbarazzare!