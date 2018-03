Intervista esclusiva a Edoardo Purgatori: "Io innamorato? Sì, della recitazione... e della mia fidanzata!"

Cinema, teatro, televisione. L'attore romano Edoardo Purgatori nasce nel 1989 con l'arte nel sangue, madre attrice ed esperta di storia dell'arte e padre sceneggiatore, a soli tredici decide di voler diventare un attore grazie anche alla bella esperienza nella compagnia teatrale scolastica.

Dopo tanta gavetta e un buon numero di palcoscenici calcati, Edoardo, sbarca finalmente sul piccolo schermo, prendendo parte dal 2007 ad oggi a diverse serie e miniserie televisive italiane: Donna Detective (2007); Un caso di coscienza (2009) Anita Garibaldi (2009). E ancora, le ultime tre stagioni di Un Medico In famiglia - la serie con protagonista Nonno Libero alias Lino Banfi - in cui ha interpretato il ruolo di un giovane tatuatore con un passato difficile alle spalle, che riesce però a superare grazie all'amore in Tutto Può Succedere 2, fiction di successo sempre targata Rai, si è invece calato nei panni di un pediatra sentimentalmente sfortunato: la ragazza che ama convola a nozze con un altro. Ma se sul set ha vissuto amori contrastati, fuori Edoardo vive una storia felice e serena con la sua compagna, accanto a lui da ormai dieci anni.

Dal piccolo schermo al grande, il passaggio è stato breve, prima con La Grande Rabbia (2016), poi con Amore Oggi (2014). E ancora cinema nel futuro di questo promettente interprete, lo rivedremo infatti nelle sale dal 12 aprile 2018 in Quando corre Nuvolari - film biografico sull'indimenticabile pilota mantovano - e nell'atteso sequel di Lo Chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti.

Scoprite cosa ha rivelato a noi di Comingsoon.it nella nostra video intervista: