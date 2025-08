Innocence: chi sono davvero Ilker ed Ela? Scopriamo qualcosa in più sui protagonisti della Soap del Weekend di Canale5

Anticipazioni TV

Innocence è la Soap Opera che ci fa compagnia nei weekend di Canale5. Scopriamo insieme qualcosa in più sui suoi protagonisti, Ela e Ilker, interpretati da Serkay Tütüncü e Ilayda Alisan.

State seguendo Innocence su Canale5? Vi sta piacendo la nuova Soap turca che ci fa compagnia il sabato e la domenica, subito dopo i film TV? A noi sta piacendo molto e siamo molto curiosi di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate e se Ela riuscirà a ricordare la sua relazione con Ilker.

Innocence ci sta piacendo anche per la bravura dei suoi protagonisti, primi tra tutti Ela e Ilker, interpretati da Serkay Tütüncü e İlayda Alişan. I due ragazzi stanno interpretando due ruoli particolarmente difficili e stanno toccando tematiche molto spinose, in modo magistrale. Ma chi sono Serkay e İlayda nella vita reale? Scopriamolo.

Innocence: ecco chi è davvero Serkay Tütüncü

Serkay Tütüncü è nato a Smirne nel 1991 e ha scoperto da giovanissimo la passione per la recitazione, iscrivendosi poi alla Ege University, università pubblica del paese. Approdato in TV nel 2016 come concorrente del programma televisivo su TV8, Survivor, ha continuato a lavorarci con alcune miniserie di cui una ben nota al pubblico Italiano, ovvero Mr. Wrong – Lezioni d’Amore con Özge Gürel e Can Yaman. Comincia a lavorare in Innocence nel 2020 e nel 2021 la serie che attualmente vediamo su Canale5, viene trasmessa sulla FOX. Dal 2021 a oggi, l’attore è stato impegnato con altri progetti televisivi come Dreams and Realities - La forza dei sogni, disponibile su Mediaset Infinity ma mai trasmesso in chiaro.

Della sua vita privata sappiamo che è stato fidanzato con Cemre Gümeli, conosciuta sul set di Mr. Wrong ma anche con İlayda Alişan, sua co-protagonista in Innocence, con cui si è lasciato pochi anni fa. Curiosando sul suo profilo Instagram capiamo che Serkay è appassionato di surf e fotografia, che ama il mare ma anche che è uno sportivo. Braccia tatuate e sguardo magnetico lo rendono, in Innocence, il perfetto bad boy, ricco e con un passato tutto ancora da scoprire.

Ecco chi è davvero İlayda Alişan la Ela di Innocence

İlayda Alişan è nata nel 1996, più giovane di Serkay di soli 5 anni, ed è nata a Istanbul. Prima di inseguire il sogno di diventare attrice – passione scoperta da piccola - si è iscritta all’Università Bilgi della capitale turca per studiare fashion design. Ha iniziato la sua carriera d’attrice come volto di alcune campagne pubblicitarie di note marche di prodotti mentre in TV approda nel 2011 con il ruolo di Merve nella serie turca Bir Çocuk Sevdim. Da quell’anno ha collezionato un gran numero di dizi turche andate in onda sulle emittenti turche mentre nel 2018 è nel cast della serie TV The Protector, la cui prima stagione è stata trasmessa su Netflix. Minuta e dal viso angelico esattamente come la vediamo in Innocence, è ora impegnata (estate 2025) con le riprese della seconda stagione di Sürgünler, un’altra serie turca.

Innocence: Ela e Ilker stanno insieme nella vita reale?

Serkay Tütüncü e İlayda Alişan non stanno insieme, non ora almeno. I due sono stati fidanzati nel 2021, proprio l’anno in cui sono stati impegnati con Innocence e si presume che la loro storia sia cominciata un po’ prima, durante le riprese. I due si sono però lasciati e attualmente sappiamo per certo, tramite il suo profilo instagram che la Alişan si è rifidanzata da due anni.

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.