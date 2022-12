Incastrati: la Serie TV Con Ficarra e Picone va in onda Stasera e Domani su Canale5

Anticipazioni TV

Stasera e Domani, in prima serata su Canale5, va in onda la Serie TV con Ficarra e Picone. Scopriamo insieme le Anticipazioni.

Oggi e Domani, mercoledì 7 dicembre e giovedì 8 dicembre 2022, va in onda Incastrati. La Serie TV con Salvatore Ficarra e Valentino Picone è stata trasmessa per la prima volta su Netflix nel gennaio del 2022 in sei episodi di trenta minuti ciascuno. L’appuntamento su Canale5 sarà invece per sole due puntate, in prima serata.

Leggi anche Incastrati, da oggi su Netflix la prima serie di Ficarra e Picone: La guida ai personaggi

Incastrati: la Trama della Serie TV con Ficarra e Picone

Ficarra e Picone interpretano due amici di lunga data, Salvatore e Valentino. I due sono titolari di una ditta specializzata in riparazione di elettrodomestici. La loro vita procede tranquillamente sino a quando non vengono coinvolti in una situazione molto complicata: un omicidio. Loro malgrado si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Presi dal panico e spaventati dall’essere accusati di essere degli assassini, lasceranno la scena del crimine. Ma nella fuga finiranno però per mettersi ancora più nei guai, cadendo addirittura nelle mani della mafia. Ma anche nella vita privata le cose non andranno per nulla bene. Salvatore dovrà affrontare la crisi coniugale con la moglie Ester mentre Valentino ritroverà una sua vecchia fiamma, Agata, ora diventata poliziotta.

Incastrati: ecco chi c’è nel cast della Serie TV di Ficarra e Picone

Oltre ai protagonisti Ficarra e Picone, nel cast della Serie TV ci sono:

Incastrati: la Serie TV presto in arrivo con la Seconda Stagione

La Serie TV Incastrati ha avuto un grande successo su Netflix, tanto da ottenere il rinnovo per una seconda stagione. Incastrati 2 dovrebbe andare in onda, in streaming e sempre su Netflix, nel 2023. È quindi probabile che su Canale5, come successo con la Prima, la potremo vedere qualche mese dopo e forse divisa in due soli episodi, in prima serata.

Leggi anche Incastrati tornerà con la seconda stagione: L'annuncio di Ficarra e Picone!

Incastrati va in onda oggi e domani su Canale5 alle ore 21.50.