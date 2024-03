Incastrati 2: la serie TV di Ficarra e Picone va in onda su Canale5 stasera, martedì 26 e giovedì 28 marzo 2024

Anticipazioni TV

Doppio appuntamento settimanale con la comicità di Ficarra e Picone. Va in onda stasera, martedì 26 marzo 2024, e giovedì, 28 marzo 2024, Incastrati 2. La seconda stagione della Serie TV dei due comici siciliani sarà trasmessa in prima serata su Canale5 e con tutti e sei gli episodi, tre per serata.

Questa sera, martedì 26 marzo 2024, e giovedì sera 28 marzo 2024, va in onda Incastrati 2. La seconda stagione della Serie TV di e con Ficarra e Picone, trasmessa nel marzo 2023 su Netflix, approda in chiaro su Canale5 e lo fa con un doppio appuntamento settimanale. La storia riprenderà esattamente da dove era stata lasciata nella prima stagione. Salvo e Valentino hanno investito padre Santissimo e Tonino minaccia di ucciderli. Riusciranno a cavarsela anche stavolta?

Salvo e Valentino sono di nuovo nei guai. Hanno investito Padre Santissimo. Poco dopo sono raggiunti da Cosa inutile, che punta loro una pistola e li sequestra. Salvo è costretto a cercare il dottor Tantillo, affinché visiti il boss.

I muratori che la polizia aveva interrogato per l’omicidio di Gambino, sono stati uccisi. Padre Santissimo impone a Salvo e Valentino di scoprire la verità su quanto accaduto e per assicurarsi che compiano il lavoro assegnato, sequestra la madre di Valentino. I due poveretti sono quindi costretti a obbedire e, una volta liberi, vengono invitati a cena a casa di Agata, che sta indagando sul caso.

Salvo e Valentino cercano di ottenere informazioni da Agata mentre Padre Santissimo riceve pesanti minacce da parte dei messicani che gli hanno fatto visita nel suo covo; il boss riceve poi una chiamata da un uomo misterioso che gli impone di dargli il pc di Gambino. Salvo e Valentino finiscono per rapire Pio e Camilla e fanno infuriare il boss, che prende la decisione di ucciderli tutti. Salvo, per salvarsi, si fa venire un’idea e pensa di far scarcerare Primosale, servendosi dei suoi sequestrati.

Incastrati 2: Anticipazioni puntata della Serata di Giovedì 28 marzo 2024

Primosale viene rilasciato grazie a un vizio procedurale. Con lui viene scarcerato anche Stoccafisso. Valentino riesce a deviare, con fatica, i sospetti della sorella e decide di raccontare tutto ad Agata.

La polizia, su indicazione di Valentino, fa irruzione nel covo di Padre Santissimo. Il boss è però riuscito a fuggire insieme ai suoi scagnozzi. La situazione si fa tesa e Salvo e Valentino devono essere protetti e messi sotto scorta. Intanto Crisafulli viene incastrato ma si scopre che il misterioso uomo che vuole il pc di Gambino è in realtà il vicequestore Lo Russo, che è il vero assassino. Agata interroga Crisafulli e si rende conto che l’uomo è innocente. Certa di aver capito la verità, chiama il procuratore Nicolosi e fa arrestare Lo Russo. Peccato però che poco dopo Agata finisca per essere sequestrata da Primosale.

Lo Russo rivela di aver ricattato Gambino e di averlo ucciso per evitare che diventasse un collaboratore di giustizia. Agata è nelle mani di Padre Santissimo; il boss chiede al procuratore uno scambio. Libererà la poliziotta solo se lui gli darà i toker necessari per sbloccare i conti sul pc di Gambino. Nicolosi accetta ma per assicurarsi la riuscita delle loro operazioni, inserisce dei localizzatori gps nei token. Quando Primosale riceve i token, viene presto localizzato e arrestato, insieme ai suoi uomini e al capo dei messicani. La polizia segue poi il dottor Tantillo e trova la chiesa dove sono tenuti gli ostaggi. Padre Santissimo e Cosa Inutile tentano la fuga ma Salvo li ferma. Riuscirà a far arrestare anche loro?

