In Viaggio: il film di Gianfranco Rosi dedicato a Papa Francesco Stasera su Rai1 dopo La Via Crucis

Questa sera – venerdì 7 aprile 2023 - su Rai1, al termine della Via Crucis, andrà in onda In Viaggio, il film documentario di Gianfranco Rosi, dedicato a Papa Francesco e ai tanti e lunghi viaggi compiuti nell'arco del suo pontificato.

In Viaggio, Stasera su Rai1 il film di Gianfranco Rosi dedicato a Papa Francesco

La programmazione serale del Venerdì Santo di Rai1 è ricca di appuntamenti. Il palinsesto del primo canale culminerà con In Viaggio, il film di Gianfranco Rosi, dedicato ai tanti viaggi nel mondo di Papa Francesco, nell'arco del suo pontificato e presentato al Festival di Venezia 2022. In prima visione tv va in onda un film d'autore che testimonia i valori universali da sempre espressi da Papa Bergoglio. Il regista ha messo insieme una sua personale selezione tra i tanti filmati che testimoniano gli impegni apostolici in tutto il mondo del Pontefice e le ha uniti a immagini girate da lui stesso. Il risultato è un vero e proprio documentario in cui si segue il Papa nei suoi “pellegrinaggi” e si scopre, con i suoi stessi occhi, quello che ha visto ma anche quello che ha detto. In Viaggio è un ritratto di un uomo che sa guardare oltre e che spinge a riflettere sui temi centrali del nostro tempo, come la povertà, l'ambiente, le migrazioni, la solidarietà e la guerra,

In Viaggio: Clip Esclusiva del Film "Giappone" - HD

In Viaggio, in onda dopo La Via Crucis: ecco la programmazione della sera del Venerdì Santo

In Viaggio andrà in onda oggi, venerdì 7 aprile 2023, alle ore 22.30, al termine della Via Crucis, che sarà trasmessa in diretta, a partire dalle 21.00 sempre su Rai1. Si seguirà passo passo il percorso delle 14 tappe del calvario di Gesù, che cominceranno al Colosseo e si completeranno al Tempio di Venere sul Palatino. L'evento sarà trasmesso in contemporanea anche su RaiPlay. Papa Francesco non sarà presente tra i fedeli. La Santa Sede ha informato che il Pontefice, a causa del freddo intenso di questi giorni e reduce da un ricovero ospedaliero, seguirà il tutto da Casa Santa Marta. Non sono ancora stati resi noti i temi che verranno toccati quest'anno, durante la processione.