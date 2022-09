Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2: le Anticipazioni della Puntata in onda stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Questa settimana, doppio appuntamento con Imma Tataranni - Sostituto Procuratore su Rai 1. La trama della nuova puntata, la sesta della seconda stagione.

Stasera 29 settembre alle 21.25 su Rai 1 arriva una nuova puntata, la sesta della seconda stagione, di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, il personaggio nato dalla penna della scrittrice Mariolina Venezia, portato sul piccolo schermo da Vanessa Scalera, che ha saputo incarnare alla perfezione lo "sceriffo di Matera", coi suoi abiti eccentrici, la sua durezza ma anche la sua tenerezza di donna comprensiva e disposta a chiudere un occhio (diciamo mezzo...) con gli indifesi ma spietata con i potenti, come ben sa l'uomo su cui indaga, il corrotto Romaniello (Cesare Bocci), che è determinata a incastrare, per quanto questo possa costarle in termini privati e professionali. Nella sua vita complicata, come se non bastasse un lavoro così impegnativo, ci sono una figlia adolescente che ha iniziato a frequentare il figlio del suo procuratore capo, Vitali (Carlo Buccirosso), il marito Pietro (Massimiliano Gallo) che la ama moltissimo ma è geloso e si sente trascurato, il bel maresciallo Calogiuri (Alessio Lapice) che rappresenta una perenne tentazione, e molti altri riusciti personaggi, tra cui una suocera rompiscatole e un simpatico badante. E poi c'è la bellissima Matera, cornice perfetta delle storie di Imma. Vediamo dunque cosa succederà stasera, nella nuova puntata di Imma Tataranni 2 - Sostituto procuratore che, ricordiamo, potete anche trovare su Raiplay, come la stagione e le puntate precedenti.

Imma Tataranni 2: la trama della sesta puntata, La doppia vita di Mister E.

Può il tempo rimarginare le ferite? Se lo chiede Imma, mentre spera che il marito riesca prima o poi a mettere una pietra sopra la storia della foto compromettente con Calogiuri. Apparentemente sembrerebbe di no. Calogiuri intanto sembra felice di fronte alla sua nuova condizione, anche se non è convintissimo che Jessica sia la donna della sua vita.