Il Patriarca: Stasera su Canale5 la Terza Puntata della Fiction con Claudio Amendola

Appuntamento stasera con la terza puntata de Il Patriarca, la nuova fiction di Canale5 con Claudio Amendola nei panni di un carismatico imprenditore pugliese, alle prese con un grosso cambiamento nella sua vita. Scopriamo insieme le Anticipazioni dell'episodio in onda oggi.

Questa sera - venerdì 28 aprile 2023 - terzo appuntamento con Il Patriarca, la nuova Serie TV che vede protagonista Claudio Amendola nei panni di Nemo Bandera, un carismatico imprenditore pugliese, che sarà costretto a cambiare tutta la sua vita, dopo una terribile scoperta. La Fiction, in sei prime serate, andrà in onda su Canale5 ogni venerdì alle ore 21.45. Tutti gli episodi - dodici in totale - saranno disponibili anche gratuitamente e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo le Anticipazioni della Terza Puntata di oggi:

Il Patriarca: ecco cosa è successo nella Seconda Puntata

Nella seconda puntata de Il Patriarca, Tigre ha tenuto in ostaggio Vento per costringere Lara a consegnare un carico di droga. Nonostante la ragazza abbia svolto il compito e sia finita per in manetta, il criminale ha ucciso il giovane. Nemo è riuscito a salvare sua figlia e a farla scagionare ma le ha dovuto rivelare, lui stesso, quanto successo. Per Lara i problemi non sono finiti qui. Dopo aver scoperto della morte del fidanzato, è stata picchiata dagli uomini di Tigre. Questo ha scatenato la rabbia di Bandera che ha deciso di chiedere l’intervento della madre del boss, per vendicarsi. Intanto Mario non si è fatto scrupoli di ingannare ancora Nina, andando a letto con lei e facendola sempre più innamorare.

Il Patriarca: le Anticipazioni della Terza Puntata in onda oggi su Canale5

Nella terza puntata de Il Patriarca, Nemo si affida sempre di più a Malcolm. Il Bandera continua a dargli dei compiti di grande responsabilità, scatenando la gelosia di Mario. Elisa decide di candidarsi a sindaco ma si schiera pubblicamente contro i Bandera mentre Lara viene assunta in una fabbrica. Mario, contro la volontà di Nemo, la fa però chiudere, a causa della crisi in cui versa la Deep Sea. Badera decide di risollevare le sorti dell’azienda e fa arrivare un carico di droga, giurando che sarà l’ultimo.

