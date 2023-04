Il Patriarca: Stasera su Canale5 la Seconda Puntata della Fiction con Claudio Amendola

Anticipazioni TV

Appuntamento stasera con la seconda puntata de Il Patriarca, la nuova fiction di Canale5 con Claudio Amendola nei panni di un carismatico imprenditore pugliese, alle prese con un grosso cambiamento nella sua vita. Scopriamo insieme le Anticipazioni dell'episodio in onda oggi.

Questa sera - venerdì 21 aprile 2023 - secondo appuntamento con Il Patriarca, la nuova Serie TV che vede protagonista Claudio Amendola nei panni di Nemo Bandera, un carismatico imprenditore pugliese, che sarà costretto a cambiare tutta la sua vita, dopo una terribile scoperta. La Fiction, in sei prime serate, andrà in onda su Canale5 ogni venerdì alle ore 21.45. Tutti gli episodi - dodici in totale - saranno disponibili anche gratuitamente e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo le Anticipazioni della Seconda Puntata di oggi:

Il Patriarca: ecco cosa è successo nella Prima Puntata

Nemo Bandera è un ricco imprenditore pugliese. La sua vita viene sconvolta dalla scoperta di avere l'Alzheimer. Distrutto da questa novità, in occasione dei festeggiamenti per i suoi sessant'anni, annuncia alla famiglia di volersi ritirare e di voler lasciare le redini della sua azienda, la Deep Sea, ai suoi figli, Carlo e Nina, due ragazzi molto diversi tra loro, che nascondono diversi problemi. La sua decisione taglia fuori Mario, il suo figlioccio, che lui si affretta a rassicurare, spiegandogli che il suo ruolo di avvocato e consulente, rimarrà invariato. Nemo sceglie però di portare a termine un ultimo affare... di droga. Sì perché la sua attività nasconde dei traffici illeciti. Purtroppo per lui però, qualcuno vuole remargli contro. L'ex poliziotto Franco Buscemi si presenta in carcere per far visita a Tigre, un narcotrafficante, per proporgli di prendere il posto di Bandera. Gli dice anche che nella banda di Nemo ha già infiltrato un suo uomo. Si tratta di Vento, fidanzato della prima figlia dell'imprenditore, Lara, nata dal suo primo amore, ora in coma irreversibile.

Il Patriarca: le Anticipazioni della Seconda Puntata in onda oggi su Canale5

Nella seconda puntata de Il Patriarca, Nemo si troverà a dover fronteggiare due terribili nemici: il Tigre, uno spietato boss che minaccia tutti gli affetti del Bandera e Monterosso, il nuovo ispettore, che lo vuole incastrare per l'omicidio di Buscemi. Intanto Lara si avvicina a Malcom, il nuovo contabile del padre, che purtroppo non sembra sincero e pare nascondere un segreto. Carlo invece, con l'aiuto di sua madre Serena, tenta di dimostrare al padre di essere il suo degno erede. Mario, deluso per essere stato escluso, pensa a un piano B per ottenere quello che da sempre vuole. Corteggia Nina e cerca di convincerla a sposarlo, per poter prendere il posto di Nemo. Elisa però, in accordo con lui sino a questo momento, ha una sorpresa inaspettata per lui.

Il Patriarca: la Trama della nuova Serie TV con Claudio Amendola in onda da stasera su Canale5

Il Patriarca, con Claudio Amendola nei panni di un carismatico imprenditore pugliese, è una vera e propria saga famigliare, piena di colpi di scena. Nelle sue sei puntate – divise in due episodi ciascuna – conosceremo Nemo Bandera (Amendola), astuto e intraprendente uomo d'affari che ha reso la sua azienda, la Deep Sea, una tra le più importanti in tutta la Puglia. Il successo di Bandera non è dovuto interamente al suo fiuto per gli affari e alla sua abilità di farli fruttare ma deve molto anche ai traffici illeciti, che hanno base nel porto di Levante, la sua città. Nemo ha saldamente in mano la situazione ma le cose cambiano quanto gli viene diagnosticata una malattia invalidante, che lo porterà lentamente nel baratro: l'Alzheimer. L'unico a essere al corrente di questa triste realtà, che presto lo porterà a dover lasciare il suo lavoro, è il suo amico Ferro. Né Serena, sua moglie, né i suoi figli Nina e Carlo, devono saperlo e a loro viene detto solo che Nemo ha deciso di ritirarsi dagli affari e di aver deciso di scegliere il suo erede. Purtroppo, la scelta del successore diventa molto presto una vera e propria guerra. A contendersi l'ambito titolo c'è Mario, l'affascinante e spregiudicato avvocato della Deep Sea, figlioccio di Bandera, che si aspetta che la scelta ricada su di lui. L'avvocato rimane però a bocca asciutta quando scopre che il suo padrino ha deciso di lasciare tutto a uno dei suoi tre figli, anche se nessuno di loro ha l'esperienza e il carattere giusto. Tre figli... sì perché Nemo, prima di sposarsi, ha dato alla luce Lara, ribelle e volitiva giovane donna, con cui non ha mai avuto un grande rapporto ma che spera possa riavvicinarsi a lui dopo tanti anni di assenza e prima che sia troppo tardi. I traffici illeciti in cui è coinvolto portano due altri personaggi a disturbare la già complicata vita del protagonista. L'ispettore Monterosso e il boss locale, il Tigre, decidono di dargli addosso, proprio ora che vuole ritirarsi.

La serie Il Patriarca - il remake della serie televisiva spagnola Vivere senza permesso – per la regia dello stesso Claudio Amendola, è una storia di famiglia, in cui vengono raccontati tutti insieme sia i giochi di potere, sia i compromessi, sia i legami famigliari che di amore, che muoveranno – lo vedremo – tutti i personaggi.

