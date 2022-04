Il Paradiso delle Signore: Tra Adelaide e Flora sarà guerra aperta nel finale di stagione

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà tra la contessa Adelaide di Sant’Erasmo e Flora Gentile Ravasi nelle ultime puntate della stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai1.

Ci avviciniamo al grande finale di stagione de Il Paradiso delle Signore e, proprio nelle ultime puntate della soap di Rai1, assisteremo a diversi colpi di scena e risvolti totalmente inaspettati. Stando alle Anticipazioni, infatti, Umberto Guarnieri si troverà in una scomoda situazione dopo il bacio con Flora Gentile Ravasi e, cercando di mantenere intatto il rapporto con Adelaide di Sant’Erasmo, sarà costretto a prendere le distanze, scatenando tuttavia una guerra aperta tra le due donne.

Umberto Guarnieri in difficoltà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

La stagione de Il Paradiso delle Signore volge al termine ma per Umberto Guarnieri non si prospetta un epilogo dolce. Dopo aver baciato Flora Gentile Ravasi, infatti, Umberto non potrà più nascondere la passione per la donna ma sarà costretto a domarsi conoscendo l’astio che la contessa Adelaide di Sant’Erasmo nutre per la stilista del Grande Magazzino milanese. Non potendo perdere la fiducia che Adelaide ripone in lui e non avendo il coraggio di voltare le spalle ad un rapporto che va avanti da decenni, Guarnieri deciderà di sopprimere l’interesse romantico che nutre per Flora e chiuderà per sempre con lei, lasciando la Gentile Ravasi nello sconforto più totale. La donna, infatti, temerà di aver sbagliato a concedere il suo cuore a Umberto, che l’ha infranto senza troppe cerimonie.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide inganna Flora

Nel frattempo, la di Sant’Erasmo capirà che tra Umberto e Flora c’è più di quanto il cognato sia disposto ad ammettere. Non potendo sopportare di vedere Guarnieri al fianco dell’odiata figliastra, Adelaide cercherà di ingannare Flora e farle ammettere cosa prova per Guarnieri. Mentre lui prede le distanze dal rapporto, le domande di Adelaide si fanno sempre più incalzati, tanto da costringere Gentile Ravasi a prendere una decisone. Sopperire sotto il peso dell’aria densa di tensione che si respira alla Villa o combattere una volta per tutte contro Adelaide, sperando che Umberto cambi idea sul loro futuro insieme?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora non si arrende!

Vedendo Adelaide pronta a sfoderare le armi pesanti pur di separarla dal Guarnieri, Flora decide di tenere testa all’odiata matrigna. Nonostante Flora l’abbia salvata dalla prigione, testimoniando a suo favore e contro il padre, la di Sant’Erasmo prova una fortissima gelosia per la figliastra e non permetterà che il suo lieto fine sia proprio con Umberto. Sebbene la tensione si tagli con un coltello, Flora resisterà stoicamente agli attacchi della matrigna, ingaggiando contro di lei una guerra aperta. Chi la spunterà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.