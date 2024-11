Il Paradiso delle Signore: Salvo ed Elvira presto genitori? Il dubbio si insinua nelle trame della Soap di Rai1

Anticipazioni TV

Elvira potrebbe essere incinta. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, la Venere avrà un leggero malore e Mirella le consiglierà di farsi visitare per capire se possa aspettare o meno un bambino. Le Trame della Soap di Rai1 potrebbero riservarci altre grandi sorprese.

Colpi di scena e sorprese inaspettate ci aspettano nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore. Protagonisti delle puntate in arrivo su Rai1 non saranno solo Adelaide, Umberto, Marcello e Marta, travolti dal peso della verità sulla truffa Hofer, ma anche Elvira e Salvo, che potrebbe scoprire di aspettare un bambino. Il condizionale, per il momento, è dovuto, visto che sappiamo solo che la Venere avrà dei malesseri e che Mirella le metterà la pulce nell’orecchio, dicendole che è effettivamente possibile che lei stia aspettando un bambino. Quel che è certo è che questa novità farà preoccupare tutti e che accelererà il matrimonio dei due innamorati.

Il Paradiso delle Signore: Elvira è incinta?

Non abbiamo certezza che Elvira aspetti davvero un figlio ma è sicuro che nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dall’11 al 15 novembre 2024, la Venere avrà degli strani malori, a cui inizialmente non darà molto peso ma che poi diventeranno oggetto di discussione tra le e Mirella. La mamma di Michelino metterà alla sua amica e collega la pulce nell’orecchio e le dirà che, dopo la notte di passione con Salvo, è possibile che lei sia rimasta incinta. La nuova arrivata tra le commesse del grande magazzino, offrirà alla Gallo tutto il suo sostegno; del resto lei ci è passata prima di lei e sa cosa vuol dire per una ragazza non sposata scoprire di essere in dolce attesa. La novità sconvolgerà non solo la dolce e determinata Elvira ma anche Salvatore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvo va in crisi dopo aver saputo che Elvira è incinta

Salvatore è un ragazzo di sani principi e ama profondamente Elvira. Salvo non si è mai sottratto alle sue responsabilità e sicuramente farà fronte a questa novità, presunta, della sua fidanzata, con grande coraggio. È però sicuro che lo coglierà impreparato e che lo lascerà senza parole e persino impaurito di aver messo la sua compagna in difficoltà. Sappiamo tutti quanto i due innamorati abbiano combattuto per stare insieme e come si siano schierati contro il signor Gallo, incapace di andare oltre i pregiudizi ma siamo anche negli Anni Sessanta – anni in cui è ambientata la Soap – e una ragazza che rimane incinta fuori dal matrimonio è qualcosa che non dovrebbe succedere. Salvo, ripresosi dallo shock, farà di tutto per impedire che la sua amata soffra per questa situazione e non venga additata come una poco di buono ed è probabile che i due pensino di sposarsi prima del previsto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni prossimi episodi: Incomprensioni e matrimoni in arrivo?

La reazione di Salvo potrebbe non piacere del tutto a Elvira che potrebbe addirittura non comprendere le vere motivazioni che rendono Salvo nervoso. Il Paradiso delle Signore ci ha abituato a vedere momenti di tensione tra le coppie, anche quelle più consolidate, e possiamo immaginare che qualcosa succeda anche tra l’Amato e la Gallo. Ma siamo più che altro certi che Salvatore farà il passo giusto con la sua amata e che provvederà subito a calmare le acque e a rendere tutti più sereni – salvando la Venere dallo scandalo – accelerando il loro matrimonio, che potrebbe celebrarsi prima o addirittura al posto di quello di Maria e Matteo, probabilmente in crisi dopo che Portelli avrà confessato alla fidanzata quello che ha fatto ai danni di suo fratello e de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.