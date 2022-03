Il Paradiso delle Signore: Salvatore e Maria fanno coppia nella Vita? La verità di Emanuel Caserio e Chiara Russo...

Anticipazioni TV

Emanuel Caserio e Chiara Russo, Salvatore e Maria nella soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore, stanno insieme? Scopriamo tutti gli indizi Social dei due attori...

La notizia è rimbalza dai social sul web. Le foto postate insieme dai due attori sui rispettivi profili instagram mostrano sguardi complici e tanta sintonia e che si tratti di una semplice amicizia ci sembra davvero improbabile. Nonostante non ci sia ancora conferma ufficiale, l'affiatamento di Emanuel Caserio e Chiara Russo pare non lasciare spazio a dubbi. Ma forse i due ragazzi, tanto amati dal pubblico de Il Paradiso delle Signore, stanno solo giocando un po'. Non ci è dato sapere. I fan comunque non hanno deluso le aspettative, una foto che li ritrae "vicini vicini", ha fatto incetta di like. Non sono mancati ovviamente i guastafeste, quelli super informati che hanno spento l'entusiasmo: "lei è fidanzata con l'attore che interpreta Rocco anche nella vita vera", "Lui sta con un'altra, erano in vacanza insieme settimana scorsa!". Nell'attesa che i piccioncini escano allo scoperto, noi possiamo solo dire: "Se son rose fioriranno"

Emanuel Caserio e Chiara Russo, Salvatore e Maria ne Il Paradiso delle Signore, fanno coppia fuori dal set?

Voci riguardo ad una presunta liaison amorosa tra Emanuel Caserio e Chiara Russo, rispettivamente Salvatore e Maria nella soap Il Paradiso delle Signore, si rincorrono su web. Per ora una conferma ufficiosa arriva solo dalle foto postate sui rispettivi instagram, foto che ritraggono i due ragazzi assai complici! Sarà dunque amore o semplice amicizia? I due del resto condividono lo stesso set da diversi anni, anche se, a dirla tutta, nella narrazione Salvatore e Maria non hanno mai avuto story condivise.

Salvatore Amato, interpretato da Emanuel Casario, è un giovane siciliano emigrato a Milano dal sud per inseguire sogni e carriera. Gestisce una caffetteria insieme all’amico e collega Marcello e vive con la donna che ama, Anna Imbriani. Dopo una cocente delusione con Gabriella Rossi, il ragazzo sembra infatti aver trovato la serenità accanto alla contabile del Paradiso. Purtroppo nelle ultime puntate abbiamo assistito a qualche screzio nella coppia e anticipazioni rivelano addirittura che la fine potrebbe essere vicina. Maria invece è una giovane e promettente sarta, la ragazza, innamoratissima, era sul punto di sposare il suo Rocco, ex magazziniere del Paradiso ora affermato ciclista. Purtroppo un crudele tradimento dello sposo ad un passo dalle nozze ha mandato tutto a monte e fatto enormemente soffrire la povera Maria.

Questi sono Salvatore e Maria nelle Trame de Il Paradiso delle Signore, due personaggi distanti ma accomunati da un triste destino amoroso. Riscattarsi dalla sofferenze amorose del set, potrebbe bastare per ritrovarsi uniti romanticamente fuori? Chiara ed Emanuel... fateci sognare!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.