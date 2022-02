Il Paradiso delle Signore: Antonio ed Elena tornano per il matrimonio di Salvo, ma le nozze potrebbero saltare!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che la famiglia Amato potrebbe riunirsi in occasione del matrimonio di Salvatore ed Anna... peccato che i due potrebbero lasciarsi prima!

Antonio ed Elena fanno ritorno a Milano per presenziare al grande giorno di Salvatore ed Anna! Ma una volta che l'Imbriani gli avrà rivelato il segreto su sua figlia, l'Amato vorrà ancora prenderla in moglie?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore vuole sposare Anna, ma lei...

Fiori d'arancio in quel di Milano? Spoiler rivelano che, a breve, potremmo assistere alle nozze di Salvatore ed Anna... ma non è ancora detta l'ultima parola. Il giovane ha sorpreso la fidanzata acquistando un appartamento per loro due e, ovviamente, per la piccola Irene. L'intenzione dell'Amato è quella di costruire una famiglia con l'Imbriani, la quale ha già una figlia; pertanto, avendo intenzioni serie, non soltanto il barista coinvolge Irene nel suo progetto di vita, bensì chiede persino all'aiuto-contabile di accettare di sposarlo. Anna, tuttavia, è dubbiosa...

Tornano Antonio ed Elena per il matrimonio di Salvatore ed Anna, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Alla fine, la donna dice di sì, e quindi i due organizzano il matrimonio. L'Imbriani, non avendo un parente che possa accompagnarla all'altare, fa ricadere la sua scelta su Vittorio. Il ragazzo, invece, proprio per il lieto evento potrebbe riabbracciare suo fratello Antonio e sua cognata Elena. Questi ultimi lasciarono Milano per trasferirsi a Torino, dopo essere diventati marito e moglie. L'ipotesi nasce da un post che arriva direttamente dal profilo Instagram di Giulio Maria Corso, appunto l'attore che dà il volto ad Antonio, il quale si è mostrato con gli abiti d'epoca che ha indossato fino alla quarta stagione de Il Paradiso delle Signore. Che cosa ne è, invece, di Giuseppe? Da quando se ne è andato in Germania, dell'uomo non si hanno più notizie. Il capofamiglia Amato presenzierà alle nozze di Salvo, oppure se le perderà?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Nozze a rischio!

L'aiuto-contabile, d'altra parte, teme che, una volta scoperta la verità sul suo passato, il promesso sposo, "troppo geloso e a tratti bigotto", come ammette Emanuel Caserio - l'interprete dell'Amato stesso -, potrebbe arrivare a respingerla. Anna decide coraggiosamente di vuotare comunque il sacco, perché convinta del fatto che non possano dare avvio ad una vita insieme senza aver prima messo tutte le carte in tavola. La madre di Irene, allora, racconta al fidanzato che la bambina fu frutto di una relazione clandestina con un uomo già sposato, il quale, una volta scoperto della sua gravidanza, la ripudiò. Dopo aver ascoltato l'accorata confessione, Salvatore potrebbe persino decidere di annullare il matrimonio!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.