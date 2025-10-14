Il Paradiso delle Signore: Pietro Masotti, Marcello Barbieri della Soap, diventa papà!

Anticipazioni TV

Pietro Masotti, l'attore che presto al volto di Marcello de Il Paradiso delle Signore, sta per diventare padre per la prima volta! Ecco come lo ha annunciato e chi è la sua misteriosa compagna.

Il Paradiso delle Signore: Pietro Masotti diventa papà!

La famiglia de Il Paradiso delle Signore si allarga! Uno dei protagonisti indiscussi di questa soap tutta italiana, ossia Pietro Masotti, l'attore che presto il volto a Marcello Barbieri, ha da poco annunciato che presto diventerà papà per la prima volta. Neanche a dirlo, i suoi numerosi fan hanno accolto questa bella notizia con gioia, anche se i più continuano a chiedersi chi sia la misteriosa compagna di Masotti. Infatti, quest'ultima è sempre stato molto riservato in merito alla sua vita privata, quindi non ha mai neanche mostrato il volto della fidanzata sui social.

L'annuncio di Pietro Masotti e gli auguri dei colleghi del Paradiso

Masotti ha pubblicato un dolcissimo post sul suo profilo Instagram ufficiale, @picchiopicchiato. Nella foto lui è sdraiato a letto con gli occhi chiusi, mentre stampa un bacio sulla pancia della compagna. La didascalia in allegato recita:

Spoiler… e non è il mio primo capello bianco… o meglio c’entra anche, se questo simboleggia un cambio di vita, il momento di non essere più soltanto figli ma anche padri.

I commenti che ha ricevuto sono stati davvero tanti, sia da parte dei fan che dei suoi colleghi. Ad esempio, l'attrice Giulia Arena, che interpretava la sua fidanzata, Ludovica, nel Paradiso, gli ha lasciato una sfilza di cuori rossi, mentre l'interprete di Matteo, il fratellastro di Marcello, Danilo D'Agostino, gli ha scritto: "Zio, per la prima volta nella mia vita". E ancora, Emanuel Caserio, alias Salvatore: "Gioia infinita", e Clara Danese, alias Elvira: "Auguri! Che bello".

Pietro Masotti: Chi è la misteriosa compagna?

Nonostante la sua riservatezza, ospite nel salotto de La volta buona, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Masotti aveva detto qualcosa in più sulla sua amata, ossia che si chiama Marta e che non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo, dato che è un medico, e che si trova in Sicilia. Inoltre, l'attore aveva anche dichiarato che uno dei suoi più grandi sogni fosse proprio quello di diventare padre, benché prima fosse importante trovare una sorte di stabilità lavorativa, e di conseguenza economica.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.