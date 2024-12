Il Paradiso delle Signore non va in onda il 1° gennaio 2025: La Soap sospesa per Capodanno 2025. Ecco cosa vedremo su Rai1

Anticipazioni TV

Nuova pausa, stavolta brevissima, per Il Paradiso delle Signore. La Soap non sarà trasmessa il 1° gennaio 2025. Scopriamo insieme cosa ci sarà al suo posto e quando tornerà a farci compagnia nei pomeriggi di Rai1.

Il Paradiso delle Signore non ci farà compagnia nel primo giorno del nuovo anno 2025. La Soap si ferma il 1° gennaio 2025 e si prende una nuova pausa, stavolta brevissima, ve lo assicuriamo. L’appuntamento con le avventure de Il Paradiso ma anche della Galleria Milano Moda torneranno prestissimo. Ma vediamo insieme quando e cosa ci sarà al suo posto nel daytime di Capodanno.

Il Paradiso delle Signore non va in onda il 1° gennaio 2025: Video

Il Paradiso delle Signore salta il suo appuntamento il 1° gennaio 2025. Per scoprire cosa succederà alla Soap di Rai1 guarda il video qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete.

Anticipazioni: La Soap si ferma per Capodanno 2025

Il Paradiso delle Signore: La Soap di Rai1 si ferma il 1° gennaio 2025

Dopo lo stop natalizio della scorsa settimana, Il Paradiso delle Signore si prende un’altra pausa, stavolta molto breve. La Soap non andrà in onda il 1° gennaio 2025 e tornerà però molto presto, già il 2 gennaio 2025. Dovremo quindi fare a meno delle avventure delle Veneri e dei loro colleghi solo per un giorno. A farci compagnia, nel daytime di Capodanno 2025, ci sarà uno speciale de La Volta Buona, con Caterina Balivo, vetrina di tante novità televisive, in cui molto spesso sono ospiti i protagonisti del nostro Paradiso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, quelle che andranno in onda dal 2 gennaio 2025, vedremo l’amara sorpresa di Salvo ed Elvira trasformarsi in un grande regalo da parte di tutti i loro amici. Concetta e Ciro hanno coinvolto tutto lo staff de Il Paradiso nella ristrutturazione dell’appartamento dei futuri sposi e i due giovani, dopo le nozze, potranno trasferirvisi senza problemi. Ma qualcosa andrà comunque storto. Ebbene sì, secondo le anticipazioni della Soap, dopo la celebrazione in chiesa, marito e moglie scopriranno che il loro ricevimento non potrà avvenire al Circolo, come previsto. Roberto e Marcello si impegneranno per trovare una location che possa rendere tutti comunque felici.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Marta ed Enrico alle prese con Anita

Ad avere problemi non saranno solo Salvo ed Elvira ma anche Enrico e Marta, che dovranno spiegare ad Anita cosa sta succedendo tra loro. La piccola ha visto suo padre e la Guarnieri baciarsi e comincerà a fare domande ancora più scomode alla figlia di Umberto. I due innamorati riusciranno a far capire alla ragazzina che cosa sta accadendo senza turbarla troppo? Odile si troverà con le spalle al muro e in difficoltà con Tancredi. La sua proposta di collaborare con Il Paradiso sarà bocciata e la ragazza dovrà affrontare l’ira del cugino, che stavolta non gliela farà passare liscia. Clara invece dovrà trovare il coraggio di rivelare ai genitori della sua storia con Alfredo. Per la Boscolo non sarà facile, soprattutto dopo che sua madre e suo padre le hanno dato il permesso di partire con Jerome. Come spiegare loro il suo repentino cambiamento?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.