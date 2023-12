Il Paradiso delle Signore: la Soap non va in onda il 25 dicembre 2023. Ecco cosa ci sarà al suo posto

Anticipazioni TV

Salta l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore. La Soap di Rai1 non andrà in onda oggi 25 dicembre 2023. Scopriamo cosa ci sarà al suo posto.

Il Paradiso delle Signore comincia la sua pausa natalizia oggi, 25 dicembre 2023. In questo giorno festivo salta la consueta puntata della Soap di Rai1. In questa particolare giornata di festa, cambia radicalmente il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia della Rai. Scopriamo insieme cosa vedremo al posto delle vicende del grande magazzino e scopriamo qualche anticipazione sui prossimi episodi, in onda nel 2024.

Il Paradiso delle Signore: la Soap non va in onda il 25 dicembre 2023

Cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore. La Soap di Rai1 non va in onda oggi, 25 dicembre 2023, o meglio da oggi, giorno di Natale 2023. Nel palinsesto di questa settimana non ci saranno i consueti appuntamenti con le vicende del grande magazzino milanese e vi annunciamo che Il Paradiso delle Signore non ci sarà sino a venerdì 29 dicembre 2023. Per rivedere Vittorio e i suoi dovremo aspettare martedì prossimo, 2 gennaio 2024. Sarà una breve pausa, che metterà in stop le trame in un punto cruciale. Il Conti non solo ha scoperto che è stata Marta a convincere Matilde a partire ma la Guarnieri ha rivelato di aver avuto una relazione negli Stat Uniti, di cui Umberto non è al corrente.

Il Paradiso delle Signore: ecco cosa ci sarà il 25 dicembre 2023 al posto della Soap

Nel pomeriggio di oggi, 25 dicembre 2023, andranno in onda due film natalizi. Alle ore 15.45 sarà trasmesso Un gioioso Natale mentre alle ore 17.05 sarà il turno di Un Natale all’improvviso. Ci sarà quindi spazio per le storie d’amore e per i festeggiamenti anche senza Il Paradiso, che dovrebbe tornare regolarmente in onda dopo Capodanno. Il 1° gennaio 2024 potremmo quindi festeggiare il nuovo anno con una nuova puntata della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: ecco cosa vedremo nel 2024

L’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore andata in onda venerdì 22 dicembre 2023, ci ha lasciato con fiato sospeso. Marta deve decidere se rivelare o meno al padre della relazione che ha avuto negli Stati Uniti mentre Vittorio si sta chiedendo se dietro alle azioni della sua ex moglie ci sia un doppio fine. Vi riveliamo che nelle prossime puntate tra Marta e Vittorio ci saranno momenti di grande passione e il Conti comincerà a pensare di essere innamorato ancora della sua consorte. Maria dovrà capire i suoi sentimenti per Matteo, che le ha fatto un bel regalo per Natale, che lei non sa se accettare o meno mentre Umberto sarà sempre più geloso delle scappatelle di Adelaide. Flora non ne sarà ovviamente contenta e potremmo assistere a diversi colpi di scena.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.