Il Paradiso delle Signore, Cambio di Programmazione: La Soap cancellata dal Palinsesto di Rai1. Ecco da quando

Il Paradiso delle Signore si ferma! La Soap è stata sospesa dal palinsesto di Rai1. Scopriamo insieme da quando e fino a che giorno dovremo fare a meno dell'appuntamento quotidiano con Vittorio e i suoi.

Brutte notizie per i fan de Il Paradiso delle Signore. La Soap di Rai1 è sospesa dai palinsesti Rai per tutta la settimana di Natale. Le avventure di Vittorio e dei suoi si prendono una piccola vacanza e torneranno a farci compagnia, probabilmente, dopo Capodanno. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo stop.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: la Soap non va in onda a Natale 2023

Le vicende di Vittorio e dei dipendenti de Il Paradiso delle Signore subiscono un piccolo stop. La Soap di Rai1 non andrà in onda dal 25 al 29 dicembre 2023 e per tutta la settimana delle festività natalizie, dovremo fare a meno del nostro appuntamento quotidiano, Rai, delle 16.00. È una notizia che non ci lascia tanto stupiti, vista la consuetudine di una piccola pausa durante il Natale. Si tratterà di pochi giorni e poi si tornerà alla normalità. Ma fino a quando dovremo fare a meno del nostro amato grande magazzino?

Il Paradiso delle Signore: ecco quando torna la Soap su Rai1

Lo stop de Il Paradiso delle Signore sarà dal 25 al 29 dicembre 2023. Si tratterà di una settimana piena e attualmente sembra che siano solo questi i giorni in cui dovremo fare a meno della Soap. Le vicende del grande magazzino potrebbero quindi riprendere dopo Capodanno e non è neanche questa una sorpresa, visto che le trame hanno sempre parlato dei cenoni e di saluti per il nuovo anno in arrivo. Pensiamo dunque che anche nel 2023 possa succedere così.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio e Marta vicini e…

Le puntate de Il Paradiso delle Signore si interrompono con la puntata del 22 dicembre 2023 e con un punto di domanda molto grande. Vittorio ha infatti scoperto che a dare il consiglio di lasciare la città e l’Italia a Matilde, è stata Marta. Il Conti ha appreso la notizia con un grande dubbio in testa: la Guarnieri ha veramente agito a fin di bene e per aiutare la sua famiglia o c’è dell’altro? Vi riveliamo che anche noi abbiamo lo stesso quesito in mente e visto che gli spoiler ci hanno già rivelato che scatterà la passione tra Marta e Vittorio, pensiamo che l’uscita di scena della Frigerio possa essere l’anticamera di qualcosa di molto più avvincente. Insomma sarà un inizio di 2024 decisamente scoppiettante. Non vediamo l’ora!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.