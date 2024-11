Il Paradiso delle Signore: Irene o Clara? Chi è la fidanzata adatta per Alfredo?

Anticipazioni TV

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore Clara e Irene sono visibilmente molto affezionate ad Alfredo ma ancora nessuna delle due, per un motivo o un altro, è riuscita a fare un passo verso di lui. Chi tra loro dovrebbe conquistare il cuore di Perico? Chi è la fidanzata adatta per il magazziniere?

Clara o Irene? Chi vorreste vedere accanto ad Alfredo? Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore stiamo vedendo le due ragazze sempre più affezionate a Perico ma nessuna, per un motivo o per l’altro, ha fatto il passo definitivo verso Perico, nemmeno l’audace Irene, che ha organizzato per il suo ex fidanzato una festa a sorpresa ed è chiaramente pentita di aver perso il loro rapporto. Ma una di loro farà presto, sicuramente, degli avanzamenti verso il magazziniere e meccanico. Ma chi? Per chi fate il tifo o meglio chi per voi è la persona più giusta per il giovane un po’ scansafatiche? Noi vi diciamo la nostra ma prima facciamo una piccola analisi.

Il Paradiso delle Signore: Irene e Clara possibili rivali?

Da quando Clara è tornata da Grenoble, le cose sono cambiate. La Boscolo non è più la timida ragazza di prima e l’esperienza in Francia, così come la conoscenza di Jerome, le hanno dato uno sprint in più e sia nel look sia nel suo modo di comportarsi vediamo dei veri e propri mutamenti. Quello che non si è modificato è la sua paura di rivelare ad Alfredo i suoi sentimenti. La Venere ha rivelato a Elvira di provare un’attrazione per Perico e di provarla da diverso tempo ma per rispetto di Irene e per non voler rovinare la loro amicizia, si è fatta indietro. Ora che è ritornata a Milano e la Cipriani non è più fidanzata con Perico, per la giovane ciclista è ancora difficile farsi avanti, a causa anche del suo rapporto con Jerome, il suo allenatore francese, con cui c’è del tenero.

Clara e Irene, nonostante entrambe siano – per motivi diversi – incapaci di rivelare ad Alfredo di volergli molto bene, si troveranno molto presto rivali.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Alfredo geloso di Clara ma Irene torna all’attacco

Alfredo è rimasto molto scosso dalle attenzioni che Irene gli sta dando nell’ultimo periodo. Perico non sa se esserne contento oppure no e visto come si è chiuso il loro fidanzamento, sta ovviamente sulla difensiva. Eppure la Cipriani sembra davvero pentita per averlo trattato male e per essersi fatta sfuggire un ragazzo d’oro come lui. Siamo certi che vedremo la capocommessa farsi avanti con il magazziniere ma temiamo che lui continui a tenersi a distanza, stupito dalla sua strana e inaspettata gelosia nei confronti di Jerome, innamorato di Clara e probabilmente molto presto pronto a farle una dichiarazione in piena regola. Clara, vedendo Alfredo geloso, potrebbe decidersi a farsi avanti con lui senza curarsi, stavolta, di ferire la sua amica. Insomma prevediamo che le due ragazze, senza volerlo, si troveranno di nuovo rivali e stavolta a tutti, non solo a Elvira, saranno chiari gli intenti di entrambe.

Il Paradiso delle Signore: Clara o Irene? Chi è la fidanzata adatta per Alfredo?

Clara e Irene potrebbero trovarsi a essere una contro l’altra, in uno scontro probabilmente leale. Una delle due rimarrà sicuramente delusa anche se non escludiamo che entrambe potrebbero decidere di non farsi più avanti. Ma la nostra domanda iniziale, quella con cui abbiamo aperto questo articolo è un’altra: chi è la fidanzata adatta ad Alfredo o meglio chi vorremmo vedere accanto a Perico?

Vi diciamo la nostra, con tutto rispetto della ragazza che noi non sceglieremo. Noi tifiamo per Clara ma non perché abbiamo qualcosa contro Irene, anzi apprezziamo moltissimo che la capocommessa abbia riconosciuto i suoi errori e stia cercando di rimediare. La nostra preferenza è dettata solo dal desiderio – che abbiamo dalla scorsa stagione – di vedere la Boscolo finalmente tra le braccia del giovane Perico, per cui ha avuto sempre un grande rispetto. Clara non si é mai fatta avanti con Alfredo, nemmeno in momenti in cui avrebbe potuto approfittarne e si è comportata da amica sia con Irene che con il suo innamorato. Vederla finalmente coronare il suo amore, sarebbe un bel finale per questa piccola e dolce ragazza. Ma sarebbe anche l’occasione per farle tirare fuori i denti. Sì perché pedala come una vera campionessa ma nelle situazioni sentimentali è proprio una frana.

Irene perdonaci, davvero non ce l’abbiamo con te ma pensiamo che la tua occasione l’abbia avuta e, tempo fa, speravamo ti accorgessi della grande fortuna che avevi. E sebbene non crediamo troppo alla frase “ogni lasciata è persa”, crediamo che ora sia il turno di Clara e speriamo che la competizione tra le due sia sincera e senza intrighi. Succederà? Possibile ma intanto giriamo la domanda a voi. Chi vorreste vedere accanto ad Alfredo? Irene, Clara o… nessuna delle due?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.