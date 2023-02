Il Paradiso delle Signore in onda eccezionalmente sabato 11 febbraio 2023: ecco cosa succederà nella puntata di oggi

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore andrà in onda anche oggi, sabato 11 febbraio 2023. Scopriamo cosa succederà nell'episodio della Soap, eccezionalmente trasmesso su Rai1 anche nel weekend. Ecco le Anticipazioni.

Attenzione, attenzione! Il Paradiso delle Signore andrà in onda anche oggi, sabato 11 febbraio 2023. La Soap di Rai1 anticipa e recupera la puntata che non sarà trasmessa lunedì prossimo, 13 febbraio 2023, per lasciare il posto a un Speciale TG1, dedicato alle elezioni. Sarà quindi un appuntamento inaspettato ma molto piacevole, che rallegrerà questo sabato pomeriggio a partire dalle ore 15.10. Ma vediamo insieme cosa succederà. Le Anticipazioni ci rivelano che Vittorio, in occasione di San Valentino, organizzerà un nuovo giochino. Il Conti, che pare aver finalmente riacquistato la sua creatività, escogiterà un modo per far divertire anche i cuori solitari. Il direttore ne parlerà con Roberto e Matilde, che saranno entusiasti di questa nuova idea. Intanto Flora, scoperto che Umberto le ha tenuto nascosto un segreto, sarà molto delusa e non riuscirà a nascondere il suo disappunto al compagno mentre Ezio vorrà fare una bella sorpresa a Veronica e Vito a Maria. Adelaide invece seguirà passo passo Marcello e gli darà preziosi consigli per affrontare il periodo di prova imposto dal consiglio del Circolo, prima di ottenere la sua completa ammissione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio organizza un gioco per “Cuori Solitari” al Paradiso

L'aria di San Valentino comincia a sentirsi per le vie di Milano e il Paradiso delle Signore, come ogni anno, deve attrezzarsi per festeggiare come si deve questa dolce ricorrenza. Ma questa volta ci sarà qualcosa di diverso. Vittorio, piuttosto provato dalla sua situazione sentimentale, non certo romantica, deciderà di dedicarsi a chi non ha ancora trovato l'amore. Il direttore preparerà un gioco a premi – in palio ci sarà una cena – per i “Cuori solitari”. L'idea piacerà moltissimo sia a Roberto che a Matilde, che però non sarà a Milano perché in partenza, con Tancredi, per Saint Moritz. La novità sarà apprezzata anche dalle Veneri, che sin da qualche giorno prima, cominceranno a riflettere sui loro amori.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora furiosa con Umberto. Il segreto del Guarnieri è in pericolo?

Flora ha indagato a fondo e purtroppo ha scoperto che i suoi dubbi hanno più di un fondamento. La Ravasi ha scoperto che il suo compagno le ha tenuto nascosti i suoi progetti per Palazzo Andreani ed è rimasta molto delusa. La stilista non avrebbe mai immaginato che, dopo tutto quello che è successo tra loro, il Commendatore la tenesse in disparte e non la rendesse partecipe delle sue attività e soprattutto, questa volta, i piani di Umberto potrebbero avere delle pesanti conseguenze sul suo lavoro al Paradiso. Insomma per Flora, è stato un vero e proprio tradimento e la ragazza comincerà a pensare di informare Vittorio. La tensione tra lei e il Guarnieri sarà talmente evidente da spingere quest'ultimo a informare Tancredi che i loro sotterfugi sono stati scoperti.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide istruisce Marcello. Il Barbieri deve vincere!

Per Marcello le porte del Circolo si sono aperte a metà. Umberto, per vendicarsi, ha deciso di far mettere in atto la clausola prevista dal club per i nuovi arrivati. Il Barbieri si è trovato quindi ad affrontare un periodo di prova, dopo il quale entrerà o no nel ristretto gruppo di soci. Adelaide sarà prontissima a dargli una mano e lo istruirà su come comportarsi. La Contessa è determinata a far vincere il suo pupillo, con cui sembra esserci qualcosa di più di un'alleanza strategica e anche di un'amicizia. Intanto sia Ezio e Vito penseranno a delle sorprese romantiche per Veronica e Maria.

