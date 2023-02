Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 febbraio 2023: Flora indaga. La Ravasi non si fida più di Umberto!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 10 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Flora capirà che Umberto le sta nascondendo qualcosa e deciderà di indagare mentre Tancredi vorrà liberarsi di Vittorio, una volta per tutte.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata che andrà in onda il 10 febbraio 2023 alle ore 16.05 su Rai1, tra Matilde e Tancredi calerà il gelo. Il Di Sant'Erasmo sarà furioso con sua moglie, che non si è presentata alla cena organizzata per la sera prima, e chiederà a Umberto di mettere in pratica, una volta per tutte, il loro piano. Il Conte vorrà liberarsi di Vittorio immediatamente. Intanto Flora comincerà a sospettare che il suo compagno le stia nascondendo qualcosa. La Ravasi, infastidita da questo alone di mistero e ora non più sicura della sua sincerità, comincerà a indagare sui progetti del Guarnieri e scoprirà una verità che la lascerà senza parole. Ezio deporrà le armi contro il Commendatore e per riportare la pace tra loro, gli proporrà di stringere un nuovo accordo mentre Francesco entrerà per la prima volta nell'Atelier del Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi vuole liberarsi immediatamente di Vittorio

Tra Matilde e Tancredi c'è il gelo. La Frigerio, presa dall'aiutare Vittorio a trovare la giusta ispirazione per la nuova campagna pubblicitaria del Paradiso, ha dimenticato la cena con suo marito. Il Di Sant'Erasmo l'ha presa malissimo e ora avrà sete di vendetta. Il Conti dovrà sparire immediatamente dalla sua vita e la sua consorte non dovrà averci più nulla a che fare. Chiederà così a Umberto di velocizzare i loro piani, in modo da allontanare Matilde dal Paradiso, una volta per tutte. Ma il Guarnieri potrebbe incontrare più ostacoli del previsto nel suo cammino per mettere ko il suo ex genero.

Flora sospetta di Umberto: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 10 febbraio 2023

Umberto sta facendo di tutto per mettere in atto, il prima possibile, i suoi progetti per il Palazzo Andreani. Il Commendatore ha però deciso di tenere Flora completamente all'oscuro di tutto. Peccato però che la Ravasi stia iniziando a sospettare qualcosa. La stilista comincerà a comprendere che il suo compagno le stia nascondendo qualcosa di molto importante e si metterà a indagare. Quello che scoprirà non le piacerà per nulla e non è escluso che, furiosa come non mai, non decida di mettere i bastoni tra le ruote al Guarnieri e a prendersi una piccola rivincita per non essere stata informata di qualcosa che riguarda pure il suo futuro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ezio propone a Umberto un nuovo accordo

Umberto si è vendicato di Marcello imponendo al ragazzo un periodo di prova per rispettare la clausola prevista per i nuovi soci del Circolo. Il Guarnieri era pronto a punire pure Ezio, colpevole di avergli messo i bastoni tra le ruote con la sua nuova attività. L'intervento di Gloria e i suoi preziosi consigli, hanno evitato il peggio. Il Colombo non solo lascerà perdere la guerra contro il Commendatore ma gli proporrà addirittura un nuovo accordo, vantaggioso per entrambi. Intanto Francesco, spronato sia da Maria che da Armando, entrerà per la prima volta nell'Atelier del Paradiso. Che venga assunto per aiutare la Puglisi e Flora, impegnatissime a sistemare un pasticcio causato da alcuni capi fallati da poco consegnati?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 6 all'11 febbraio 2023

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.