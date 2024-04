Il Paradiso delle Signore: il 1° maggio salta l'appuntamento con la Soap. Ecco cosa andrà in onda su Rai1

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore non andrà in onda il 1° maggio 2024. La Soap non sarà trasmessa nel giorno della Festa dei Lavoratori. Scopriamo cosa ci sarà al suo posto su Rai1.

Nuovo cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore. La Soap si prende un’altra pausa dopo quella del 25 aprile 2024 e non sarà quindi trasmessa il 1° maggio 2024. Al suo posto ci sarà una lunga puntata de La Volta Buona, che ci farà compagnia a partire dalle ore 14.00. Ma scopriamo insieme quando torneranno le vicende del grande magazzino di Vittorio Conti e cosa succederà nei prossimi episodi, che vi anticipiamo saranno decisivi.

Il Paradiso delle Signore: la Soap non va in onda il 1° maggio 2024

L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore salta anche il 1° maggio 2024. Dopo la pausa del 25 aprile 2024, la Soap fa un altro piccolo stop in occasione della Festa dei Lavoratori. Le vicende del grande magazzino di Vittorio Conti continueranno da giovedì 2 maggio 2024 e nella giornata di mercoledì ci farà compagnia La Volta Buona che sarà trasmesso a partire dalle ore 14.00.

Il Paradiso delle Signore 8 è agli sgoccioli. La Soap si interromperà proprio il 3 maggio 2024 per la sua consueta pausa estiva, in attesa della prossima stagione, che partirà a settembre 2024. Assisteremo quindi, in questo mese primaverile, agli ultimi episodi di un’ottava edizione daily ricca di colpi di scena e di amori impossibili finalmente realizzati. Ma cosa succederà alla fine di questo lungo viaggio? Matilde e Vittorio riusciranno a stare insieme? Alfredo dimenticherà Irene e Salvo ed Elvira convoleranno a nozze, dopo essersi rincorsi per lungo tempo?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: ecco cosa succederà nelle puntate del 2 e del 3 maggio 2024

Non sappiamo ancora i dettagli della conclusione dell’ottava stagione della Soap, che andrà in onda il 3 maggio 2024, e se gli amori impossibili avranno un lieto fine. Abbiamo però le Anticipazioni delle puntate che andranno in onda il 2 e il 3 maggio 2024. Ecco cosa accandrà:

Maria e Matteo saluteranno tutti i loro cari e partiranno per Parigi, commossi ma felici di cominciare una nuova vita insieme. Adelaide, al corrente dei suoi piani, vorrà smascherare Umberto ma qualcuno o qualcosa – lo scopriremo – le impedirà di farlo proprio all’ultimo momento. Matilde correrà il rischio di essere arrestata. Marta l’ha avvertita della vendetta di Tancredi ma il commissario Maresca non la lascerà in pace e cercherà di stanarla. Vittorio sarà quindi costretto a prendere una decisione drammatica, che dovrà comunicare a Roberto e Marcello. Che il Conti voglia fuggire con la Frigerio?

Flora farà la sua scelta e deciderà lei del futuro con Umberto mentre Alfredo, dopo l’addio a Irene, potrà contare sull’aiuto di Clara, che lo spronerà a non lasciarsi abbattere dagli eventi. Elvira e Salvatore, finalmente insieme, decideranno di uscire allo scoperto e la Gallo sarà pronta a confessare ai suoi genitori di avere un nuovo amore e di essere felice. Maresca troverà Matilde e farà per arrestarla ma qualcuno salterà fuori per fermare il poliziotto e salverà la Frigerio dalla prigione. Chi sarà il salvatore dell’amore tra Conti e la sua innamorata?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 29 aprile al 3 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.