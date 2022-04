Il Paradiso delle Signore: ecco quando andrà in onda la Settima Stagione su Rai1

Anticipazioni TV

Le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle Signore si terranno a maggio ed ecco quando vedremo le nuove puntate della soap su Rai1.

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore volte al termine, e per la gioia dei fan della soap di Rai1 è stata confermata una nuova stagione con i protagonisti più amati e tante novità. In attesa di conoscere le trame delle nuove puntate, scopriamo quando i palinsesti della Rete prevedono il ritorno di Umberto Guarnieri, Adelaide di Sant’Erasmo, Vittorio Conti e gli altri volti del Grande Magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore si ferma: come finisce la sesta stagione

Tra le soap più amate dai telespettatori italiani c’è senza dubbio Il Paradiso delle Signore, che si appresta a prendersi una lunga pausa, in attesa delle riprese della settima stagione. Nelle ultime puntate della soap, in onda su Rai1, scopriremo quale sarà la scelta di Umberto Guarnieri diviso tra l’interesse romantico per Flora Gentile Ravasi e la volontà di rispettare la grande amica e complice Adelaide di Sant’Erasmo, che ha giurato guerra aperta alla figlia adottiva. Anche per Vittorio Conti non sarà un epilogo semplice, dal momento che dopo aver scoperto gli intrighi di Dante, l’uomo potrebbe dover desistere dal prendere la sua vendetta, rispettando l’amore che Beatrice nutre per il suo rivale. Il Paradiso delle Signore finisce il 29 aprile 2022, lasciando spazio ad una nuova soap spagnola, che andrà a occupare la fascia oraria dedicata ai protagonisti del Grande Magazzino milanese, dal titolo Sei Sorelle.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: quando torna la soap?

La nuova stagione della soap di Rai1 è stata ufficialmente confermata dai suoi protagonisti principali ma anche dai palinsesti della Rete. Le registrazioni delle nuove puntate, che andranno a formare un’avvincente settima stagione, iniziano a maggio 2022 e si dovrebbero concludere alla fine del mese. Non sappiamo con certezza chi lascerà il cast, anche se le Anticipazioni riportano l’addio di personaggio importanti e amati. Nel frattempo, è chiaro che l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore è previsto per settembre 2022 nella solita fascia oraria, ormai collaudata come successo in termini di share. Rai ha confermato anche altri programmi amatissimi, che tuttavia sembra non andranno ad intaccare lo spazio dedicato alla soap.

Il Paradiso delle Signore cambia orario?

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore torna a settembre 2022 nella fascia oraria che va dalle 15.55 alle 16.40 e Rai si è preoccupata di lasciare intatto lo spazio riservato alla soap. Slitta, invece, L’Eredità che tornerà in onda a partire da fine ottobre, per lasciare spazio a Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni, che andrà in onda fino al 30 ottobre 2022. Grande riconferma anche per Amadeus, che conquista tutti con I Soliti Ignoti.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.