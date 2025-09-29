Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 settembre 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 29 settembre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Vediamo cosa succederà oggi 29 settembre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: ecco la trama della puntata del 29 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 29 settembre 2025 - Enrico porterà a termine l’operazione su Marina Valli ma non senza difficoltà. Sì perché nonostante l’intervento vada a buon fine e l’attrice sia più che mai contenta, il dottore si renderà conto che la sua mano continua a dargli problemi. Proietti sarà conscio di dover approfondire la cosa ma soprattutto sarà spaventato di dover dare ancora delle preoccupazioni alla sua famiglia. Come dire a Marta che quando tutto sembrava essere finalmente sistemato, qualcosa potrebbe rovinare di nuovo la loro felicità? Intanto a Villa Guarnieri, Adelaide riprenderà a organizzare il suo matrimonio dopo aver superato la bufera mediatica grazie all’intervento di Rosa, che – a sua volta – comincerà a riavvicinarsi a Tancredi. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 29 settembre al 3 ottobre 2025.

Un Posto al Sole: scopriamo le anticipazioni della puntata del 29 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 settembre 2025 - Silvia e Michele proporranno a Guido di trasferirsi a casa loro durante questo periodo d’assenza. Del Bue accetterà di buon grado anche perché così avrà modo di stare più vicino a Mariella e Lollo. Intanto Giulia e Rosa rimarranno spiazzate dal modo in cui Gianluca ha venduto un orologio che dice essere suo ma anche verrà reclamato da Piero Baccini, arrivato a Napoli come una furia. Jimmy si troverà a perdere un amico prezioso come Camillo che, deluso dal comportamento del Cirillo/Poggi, non vorrà più dargli alcuna chance di rifarsi. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 settembre al 3 ottobre 2025