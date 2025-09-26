TGCom24
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 settembre 2025

Silvia Farris
4

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 26 settembre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 settembre 2025

Scopriamo insieme cosa succederà oggi 26 settembre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo la trama della puntata del 26 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 settembre 2025 - l’obiettivo di Guarnieri e del Di Sant’Erasmo sarà raggiunto e Rosa sarà molto soddisfatta di aver aiutato Marcello. Intanto l’idea di Salvo ed Elvira di trasferirsi al mare per aiutare il piccolo Andrea si farà sempre più concreta mentre al Paradiso si lavorerà sia agli scialli personalizzati sia al corredo speciale per Marina Valli, ricoverata in ospedale. Matteo starà al fianco dell’attrice ma continuerà a pensare a Odile. Enrico dovrà operare la Valli ma i problemi alla sua mano lo metteranno a dura prova. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 settembre 2025.

Un Posto al Sole: ecco le anticipazioni della puntata del 26 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 settembre 2025 - Jimmy si troverà di fronte alla terribile vendetta di Matteo, che non ha sopportato di essere stato smascherato. A farne le spese potrebbe non essere solo il giovane Cirillo ma anche Camillo e la loro amicizia. Intanto Eduardo non riesce a calmarsi dopo aver visto la scritta infamante contro di lui. Sia Pino che Alberto non gradiranno il suo comportamento e il postino deciderà di affrontarlo di petto. Intanto a causa di un malfunzionamento di Marzia – e grazie all’intervento di Manuela – Renato potrebbe riavvicinarsi a Raffaele e capire di non poter essere schiavo della IA. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 settembre 2025

