Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 settembre 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 25 settembre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Scopriamo insieme cosa succederà oggi 25 settembre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: ecco la trama della puntata del 25 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 25 settembre 2025 - vedremo Salvo ed Elvira ormai pronti a prendere una decisione sofferta ma necessaria per aiutare il loro bambino mentre per Adelaide e Odile sarà tempo di affrontare i pettegolezzi e colui che ha messo in giro le voci sulla contessa. Umberto non mollerà la presa e vorrà aiutare sua cognata ma l’unico modo che troverà, in questo momento, sarà quello di sostenere la reputazione di Marcello, cosa che non avrebbe mai immaginato di fare. Guarnieri chiederà aiuto a Rosa, che avrà il compito di scrivere un articolo a favore del Barbieri. Intanto l’idea di Concetta e Caterina piacerà così tanto a Roberto da diventare una nuova collezione del Paradiso mentre Ettore mostrerà a Odile un bozzetto di un suo abito, che vorrebbe indossasse per le nozze di sua madre. Marina Valli avrà un brutto incidente e sarà soccorsa da Enrico. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 settembre 2025.

Un Posto al Sole: scopriamo le anticipazioni della puntata del 25 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 25 settembre 2025 - Eduardo deciderà di trovare un lavoro per aiutare la famiglia ma anche per affrontare al meglio il tempo che lo separa dal suo grande momento, quello che deciderà le sorti di tutti i suoi cari. Si renderà però conto che il suo passato ha un peso molto, troppo forte, e che nessuno si è dimenticato di lui. Sì perché, purtroppo per lui, nessuno sarà disposto a dargli un impiego. Per l’ex boss sarà una scoperta disarmante. Intanto Michele, chiamato dall’ospedale, si precipiterà da Agata, uscita dal coma. Silvia comincerà a temere che suo marito torni a voler indagare e a rinunci a quella pausa che lei è riuscita a fargli prendere dopo tanta fatica. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 settembre 2025