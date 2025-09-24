TGCom24
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 settembre 2025

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 24 settembre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 settembre 2025

Scopriamo insieme cosa succederà oggi 24 settembre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo insieme la trama della puntata del 24 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 settembre 2025 - nonostante l’intervento di Umberto e Tancredi, l’articolo scandalistico contro la contessa uscirà comunque e lei si troverà a dover raccogliere i cocci e a salvare la sua reputazione. La nobile sarà una furia e si scatenerà contro il Commendatore che, capendo il suo stato d’animo, si rimetterà all’opera per trovare un escamotage per mettere una pezza a quanto successo. Marcello invece cercherà di non dare peso a quanto accaduto. Fulvio chiederà a Concetta di rammendare lo scialle rovinato da Caterina e la sarta, complice una serie di situazione, avrà un’idea da proporre a Roberto. Intanto Matteo tenterà di far tornare il sorriso a Odile, colpita da quanto succede a sua madre ma dovrà fare i conti con Ettore, che troverà molti svaghi da proporre alla contessina. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 settembre 2025.

Un Posto al Sole: ecco le anticipazioni della puntata del 24 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 settembre 2025 - Michele si preparerà a fare le valigie per partire con sua moglie ma una chiamata dall’ospedale cambierà tutto. Gianluca continuerà a essere molto misterioso e sarà sempre più evidente che qualcosa lo turbi e che non voglia condividerlo con nessuno. Intanto Rosa noterà dei nuovi episodi preoccupanti che dimostreranno che la malattia di Luca sta peggiorando. La Picariello cercherà però di nasconderli. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 settembre 2025

