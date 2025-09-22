Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 settembre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà oggi 22 settembre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: ecco la trama della puntata del 22 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 settembre 2025 - comincerà a occuparsi dei preparativi per il suo matrimonio e Marcello inizierà a capire di non riuscire a stare dietro a tutto. Ma non sarà questo il problema che i due innamorati dovranno affrontare. Sì perché ci sarà qualcuno che tramerà alle loro spalle e non si troverà all’interno delle mura della villa. Intanto Caterina comincerà a lavorare come nuova Venere mentre la notizia della scelta del nuovo stilista arriverà a Botteri e a Delia. Salvo ed Elvira saranno ancora alle prese con l’invadenza dei Gallo mentre Roberto proporrà alla redazione una nuova iniziativa dedicata alla lettura. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: scopriamo le anticipazioni della puntata del 22 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 settembre 2025 - vedremo Michele ributtarsi a capofitto sul lavoro e nella preparazione di un’intervista esclusiva, in occasione di un anniversario molto importante. Silvia non sopporterà più questo comportamento e cercherà di spingerlo a prendersi una pausa dal lavoro. Marina tenterà di far aprire gli occhi a Vinicio, ormai vittima di Gennaro, ma il ragazzo non sembrerà volerla ascoltare. Guido sarà invece ancora più determinato a corteggiare Mariella e a dimostrarle di fare sul serio e nella sua missione riceverà un aiuto involontario da Samuel e Micaela. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

