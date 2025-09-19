Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 settembre 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 19 settembre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo la trama della puntata del 19 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 settembre 2025 - vedremo Tancredi di nuovo in azione. Il Di Sant’Erasmo scioccherà la GMM e Umberto con una mossa completamente inaspettata e potrebbe essere un vero e proprio addio alla sua famiglia. Roberto invece, dopo il successo della presentazione del romanzo di Rosa, di cui le Veneri sono state protagoniste assolute, avrà una nuova idea che coinvolgerà la Camilli ma rischierà di non realizzarla. Intanto la questione battesimo comincerà a placarsi grazie al riavvicinamento di Elvira e Luisa ma la tosse di Andrea non smetterà di tormentare il piccolo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: ecco le anticipazioni della puntata del 19 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 settembre 2025 - Alice informerà Vinicio di aver deciso di partire comunque anche senza di lui. Gagliotti jr. dovrà prendere una decisione ma cosa sceglierà di fare? Seguirà la sua innamorata spaventato di perderla oppure continuerà a dare una mano al fratello, preoccupato per lui? Intanto Damiano e Viola saranno molto lontani e non sembreranno in grado di risolvere i loro problemi di coppia mentre Niko chiederà aiuto a Raffaele e lo pregherà di trovare insieme un modo per distogliere Renato dalla sua dipendenza per l’intelligenza artificiale. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

