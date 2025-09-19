TGCom24
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 settembre 2025

Silvia Farris

Vediamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 19 settembre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 settembre 2025

Scopriamo insieme cosa succederà oggi 19 settembre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo la trama della puntata del 19 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 settembre 2025 - vedremo Tancredi di nuovo in azione. Il Di Sant’Erasmo scioccherà la GMM e Umberto con una mossa completamente inaspettata e potrebbe essere un vero e proprio addio alla sua famiglia. Roberto invece, dopo il successo della presentazione del romanzo di Rosa, di cui le Veneri sono state protagoniste assolute, avrà una nuova idea che coinvolgerà la Camilli ma rischierà di non realizzarla. Intanto la questione battesimo comincerà a placarsi grazie al riavvicinamento di Elvira e Luisa ma la tosse di Andrea non smetterà di tormentare il piccolo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 settembre 2025.

Un Posto al Sole: ecco le anticipazioni della puntata del 19 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 settembre 2025 - Alice informerà Vinicio di aver deciso di partire comunque anche senza di lui. Gagliotti jr. dovrà prendere una decisione ma cosa sceglierà di fare? Seguirà la sua innamorata spaventato di perderla oppure continuerà a dare una mano al fratello, preoccupato per lui? Intanto Damiano e Viola saranno molto lontani e non sembreranno in grado di risolvere i loro problemi di coppia mentre Niko chiederà aiuto a Raffaele e lo pregherà di trovare insieme un modo per distogliere Renato dalla sua dipendenza per l’intelligenza artificiale. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 settembre 2025

