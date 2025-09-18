TGCom24
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 settembre 2025

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 18 settembre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 settembre 2025

Scopriamo cosa succederà oggi 18 settembre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: ecco le anticipazioni della puntata del 18 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 settembre 2025 - vedremo Rosa rattristarsi per questa novità. La ragazza sarà molto pensierosa e rivelerà a Elvira di aver preso una decisione che potrebbe riportarla lontana da Milano. Caterina, presente in galleria, farà venire a Irene un’idea per il grande magazzino ma la capocomessa avrà bisogno di Fulvio per realizzarla. Agata e Mimmo verranno premiati per il loro lavoro ma sarà sempre più chiaro che Burgio stia nascondendo qualcosa che lo tormenta. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 settembre 2025.

Un Posto al Sole: scopriamo la Trama della puntata del 18 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 settembre 2025 - sotto consiglio di Silvia, Guido tornerà a corteggiare Mariella. Bice però non starà a guardare senza fare nulla. Sì perché la Cerruti vorrà vegliare sulla sua amica affinché il suo ex marito non le faccia più del male. Intanto Gennaro tornerà ai Cantieri con l’aiuto di Vinicio e renderà molto chiaro il suo intento, ovvero riprendere il controllo dell’azienda. Alice tenterà di convincere il giovane Gagliotti a partire di nuovo con lei e a lasciarsi alle spalle, entrambi, i loro problemi famigliari. Riuscirà a centrare il suo obiettivo? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 settembre 2025

