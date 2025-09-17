Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 settembre 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà oggi 17 settembre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo le anticipazioni della puntata del 17 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 17 settembre 2025 - sarà sempre più evidente che Umberto tiene sotto controllo Marcello e lo farà anche durante il ricevimento di Adelaide, quando noterà una certa intesa tra Marcello e Rosa. Il Commendatore sarà pronto all'attacco? Intanto Odile non sarà per nulla contenta della scelta di Ettore come nuovo stilista della GMM mentre Caterina, la figlia di Fulvio, sembrerà nascondere un segreto, forse più grande di quello che il padre ha trovato solo ora il coraggio di rivelarle. Concetta invece svelerà un trucco a Elvira per calmare la tosse di Andrea e accoglierà in casa sua un gradito ritorno. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: ecco la Trama della puntata del 17 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 settembre 2025 - Jimmy – spinto da Manuela – deciderà di farsi coraggio e di salvare la Bruni, rivelando i piani del suo compagno di classe, benché sia certo di pagarne le conseguenze. Intanto Damiano, dopo aver parlato con Eduardo, comincerà a rimuginare sulla sua decisione di lasciare la polizia e si renderà conto di quanto Rosa tenga ancora tanto a lui. Gianluca tornerà a Palazzo Palladini e verrà coinvolto da Alberto in un incontro con il suo fratellino. L’atteggiamento di Palladini nei confronti di Federico lo renderà ancora più triste e consapevole di quanto gli sia mancato un padre nella sua vita. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

