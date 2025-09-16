Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 settembre 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà oggi 16 settembre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: ecco la trama della puntata del 16 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 settembre 2025 - Odile verrà informata da Umberto dell’arrivo del nuovo stilista che Guarnieri pensa di assumere per la GMM. La ragazza scoprirà che si tratta proprio dell’uomo che ha baciato la sera prima e che risponde al nome di Ettore Marchesi. La figlia di Adelaide sarà davvero sconvolta e continuerà a non togliersi dalla mente la scena di Marina e Matteo insieme alla sfilata. Intanto anche Delia conoscerà il suo designer della Galleria e Botteri comincerà a guardarlo con una certa curiosità. Il romanzo di Rosa susciterà molto interesse nelle Veneri mentre Elvira e Salvo, grazie all’aiuto della Camilli, si concederanno una serata fuori. E mentre la Camilli si occuperà del piccolo Andrea e farà un incontro inaspettato, Marcello farà una richiesta molto importante a Matteo e Salvo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: scopriamo insieme la Trama della puntata del 16 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 settembre 2025 - Damiano continuerà a voler lasciare la polizia ma il confronto con un vecchio amico potrebbe cambiare tutto. Le anticipazioni dell’episodio di Upas ci rivelano che Renda parlerà dei suoi propositi con Eduardo e Sabbiese cercherà di far ragionare Renda prima che prenda delle decisioni avventate, che lo potrebbero far soffrire. Intanto Jimmy cercherà di capire come agire per salvare Viola dalla vendetta di Matteo mentre Nunzio e Samuel si troveranno a ragionare che a volte, nonostante i tradimenti, le cose alla fine si sistemano al meglio. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

