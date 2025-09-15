TGCom24
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 settembre 2025

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 15 settembre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Scopriamo cosa succederà oggi 15 settembre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo le anticipazioni della puntata del 15 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 settembre 2025 - Adelaide comunicherà con gioia a Odile, Marta e Umberto del suo matrimonio con Marcello. La Contessa sarà felicissima ma la reazione del Commendatore darà adito a molti pensieri. Intanto Rosa rivelerà alle Veneri di aver scritto un romanzo, di cui Roberto è entusiasta e non vede l’ora di organizzare la presentazione nel suo grande magazzino, affidando ad Agata il disegno della copertina. Intanto Fulvio rivelerà a Caterina la verità sul suo vero lavoro e la giovane, colpita da questa confessione, chiederà aiuta a Don Saverio per trovare anche lei un impiego. Elvira sarà molto preoccupata per la tosse del piccolo Andrea e Concetta cercherà di rassicurarla. Odile, sconvolta dal gesto romantico tra Marina e Matteo, si lascerà andare a un bacio con uno sconosciuto, incontrato al Circolo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 settembre 2025.

Un Posto al Sole: ecco la Trama della puntata del 15 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 settembre 2025 - dopo passione con Micaela, Samuel deciderà di lasciare Gabriela ma presto si renderà conto che questa sua scelta non è poi così drammatica come pensava. Intanto Jimmy scoprirà che Matteo vuole vendicarsi di Viola e che ha in mente un piano diabolico contro di lei mentre Damiano rivelerà ai suoi colleghi la decisione di lasciare la polizia e scatenerà la loro reazione furente. Rosa sarà molto contenta di accogliere Eduardo e Clara a Napoli e a casa sua. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 settembre 2025

