Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 settembre 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 15 settembre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo le anticipazioni della puntata del 15 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 settembre 2025 - Adelaide comunicherà con gioia a Odile, Marta e Umberto del suo matrimonio con Marcello. La Contessa sarà felicissima ma la reazione del Commendatore darà adito a molti pensieri. Intanto Rosa rivelerà alle Veneri di aver scritto un romanzo, di cui Roberto è entusiasta e non vede l’ora di organizzare la presentazione nel suo grande magazzino, affidando ad Agata il disegno della copertina. Intanto Fulvio rivelerà a Caterina la verità sul suo vero lavoro e la giovane, colpita da questa confessione, chiederà aiuta a Don Saverio per trovare anche lei un impiego. Elvira sarà molto preoccupata per la tosse del piccolo Andrea e Concetta cercherà di rassicurarla. Odile, sconvolta dal gesto romantico tra Marina e Matteo, si lascerà andare a un bacio con uno sconosciuto, incontrato al Circolo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: ecco la Trama della puntata del 15 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 settembre 2025 - dopo passione con Micaela, Samuel deciderà di lasciare Gabriela ma presto si renderà conto che questa sua scelta non è poi così drammatica come pensava. Intanto Jimmy scoprirà che Matteo vuole vendicarsi di Viola e che ha in mente un piano diabolico contro di lei mentre Damiano rivelerà ai suoi colleghi la decisione di lasciare la polizia e scatenerà la loro reazione furente. Rosa sarà molto contenta di accogliere Eduardo e Clara a Napoli e a casa sua. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

