Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 aprile 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 aprile 2025

Pronti per un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 e nella fascia serale con Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi di oggi, 4 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 4 aprile 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 4 aprile 2025 - Adelaide non sarà in grado di viaggiare verso Londra, dove l’aspettano per l’operazione. La nobile dovrà subire l’intervento a Milano ma servirà un dottore che se ne occupi. Intanto Salvo non vedrà l’ora di mostrare a Elvira la culla che Alfredo ha ultimato e rivelerà a sua moglie di essere pronto a farle una grande sorpresa. Delia sarà sempre più tesa ed emozionata per la cena con Botteri mentre al Paradiso si discuterà sulla foto da scegliere per promuovere la collezione. Rita farà un doloro annuncio alle sue colleghe mentre Agata, a causa di uno spiacevole inconveniente farà una scoperta sconvolgente che la lascerà senza parole. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 aprile 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 aprile 2025 - Manuela deciderà di punire Valeria ma purtroppo questa azione la porterà a scontrarsi con Niko, con cui scoppierà una forte tensione. Delusa, amareggiata e anche piuttosto stanca di come vanno sempre le cose, la ragazza prenderà sul serio la proposta di Micaela, che le proporrà di cambiare vita e città. Intanto Viola non sarà entusiasta dell’idea di vivere con Damiano ma non riuscirà a spiegare il perché al compagno. Samuel sarà felice di aver incontrato Gabriela e forse stavolta potrebbe davvero essersi liberato dall’ossessione per Micaela. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 31 marzo al 4 aprile 2025.