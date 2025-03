Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 marzo 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 marzo 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 marzo 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 marzo 2025 - Delia e Giulia si incontreranno come previsto. La Furlan confesserà alla giovane che Botteri non è l’uomo gentile che sembra e insinuerà in lei il dubbio che Gianlorenzo sia inaffidabile e possa farla soffrire come ha fatto con lei. Intanto Marta riceverà la visita di un uomo sconosciuto ed Enrico penserà che la Guarnieri lo stia riempiendo di bugie. Matteo riceverà un’allettante proposta di lavoro da parte di un dirigente della casa di produzione cinematografica specializzata in musicarelli e proporrà a Odile di collaborare. Marcello inviterà Rosa a cena ma la giovane rifiuterà l’invito per dedicarsi ad altri impegni. La Galleria Milano Moda si preparerà all’uscita di una nuova collezione che verrà realizzata con il contributo di una modella molto speciale. Sarà la Camilli? Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 marzo 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 marzo 2025 - Gennaro approfitterà della terribile tragedia avvenuta a Michele per difendere i suoi affari. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il criminale riuscirà ad appropriarsi del pc di Saviani e a cancellare tutte le prove che il giornalista aveva raccolto su di lui. Intanto Renda e la sua squadra riusciranno a scoprire dove si è nascosto Fusco ma non sarà facile far arrendere il primario. Silvia, Rossella e tutti i loro amici saranno in ansia per le condizioni di salute precarie dello speaker. Manuela, desiderosa di dare una mano, si farà in quattro per coprire i turni della Graziani al Vulcano e dovrà sacrificare lo studio. Niko le andrà incontro esonerandola dall’aiuto compiti per Jimmy. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

