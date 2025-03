Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 marzo 2025

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 marzo 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 marzo 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 marzo 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 marzo 2025 - Marta farà una strana telefonata e metterà in allarme Enrico. La chiamata verrà origliata anche da qualcun altro, che osserverà la giovane di nascosto. Umberto commenterà con Italo l’importante novità scoperta su Adelaide e continuerà a tenere Odile all’oscuro di tutto. La GMM anticiperà l’uscita della sua nuova collezione per mettere il Paradiso in difficoltà mentre Giulia chiederà a Delia di incontrarsi l’indomani per parlare di una faccenda personale. Tancredi si presenterà da Rosa per chiederle ancora una volta di lavorare per lui e Marcello, ora veramente furioso, deciderà di affrontare il Di Sant’Erasmo. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 marzo 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 marzo 2025 - Michele lotta tra la vita e la morte ma sarà piuttosto chiaro che a Palazzo Palladini e a Radio Golfo 99 c’è chi non vede l’ora di ricevere brutte notizie sul Saviani. Roberto non si curerà minimamente della salute del giornalista e si metterà subito all’opera per trovare un sostituto. Micaela sarà molto infastidita da questo atteggiamento e correrà a riferire tutto a Filippo. Gagliotti invece penserà di ave trovato l’occasione propizia per liberarsi del suo nemico, per eliminare tutte le prove che il padre di Rossella ha trovato contro di lui e per salvare i suoi affari. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

