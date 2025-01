Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 gennaio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 29 gennaio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 29 gennaio 2025 - Irene dovrà escogitare un nuovo piano per impedire a Clara di lasciare Milano e per farla riavvicinare ad Alfredo. Avrà però bisogno dell’aiuto di Barbieri, a cui chiederà di prestarle del denaro. Intanto Marcello scoprirà che Adelaide è in partenza e non avrà modo di salutarla. Per lui sarà un duro colpo. Umberto invece, capito che la cognata sta nascondendo qualcosa, la costringerà - all'ultimo - a dirgli tutto. Intanto Mimmo e Agata si prepareranno all’incontro con Milva nel suo studio di registrazione. La cantante vuole incontrare la Puglisi, di cui ha visto un bellissimo disegno, di cui si è innamorata. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 gennaio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 gennaio 2025 - Damiano verrà sospeso. I suoi superiori, dopo la diffusione sul web delle immagini dell’operazione, fermeranno il ragazzo e lo allontaneranno dal servizio in strada per proteggerlo da eventuali ritorsioni. Damiano non la prenderà bene e si lamenterà con la compagna per questa, per lui assurda, decisione. La Bruni non gli darà però il sostegno da lui sperato e i due finiranno per litigare. Intanto Manuela soffrirà per essere stata di nuovo rifiutata da Niko, che però si è allontanato da lei solo perché si è imposto di non cedere ai sentimenti che prova per lei. Silvia e Mariella avranno un lungo chiarimento e una volta tornato il sereno tra di loro, la Graziani consiglierà all’amica di dare una possibilità a Mimmo e di lasciarsi andare. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

