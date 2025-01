Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 gennaio 2025: Marcello ferito e deluso. Adelaide parte senza salutarlo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 29 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Umberto costringerà Adelaide a rivelargli tutta la verità mentre Marcello non farà in tempo a salutare la contessa e ci rimarrà molto male.

La puntata de Il Paradiso delle Signore che ci aspetta il 29 gennaio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, si rivelerà complicata sia per Irene che per Marcello. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Cipriani dovrà escogitare un nuovo piano per impedire a Clara di lasciare Milano e per farla riavvicinare ad Alfredo. Avrà però bisogno dell’aiuto di Barbieri, a cui chiederà di prestarle del denaro. Intanto Marcello scoprirà che Adelaide è in partenza e non avrà modo di salutarla. Per lui sarà un duro colpo. Umberto invece, capito che la cognata sta nascondendo qualcosa, la costringerà - all'ultimo - a dirgli tutto. Intanto Mimmo e Agata si prepareranno all’incontro con Milva nel suo studio di registrazione. La cantante vuole incontrare la Puglisi, di cui ha visto un bellissimo disegno, di cui si è innamorata.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 gennaio 2025: Irene pronta a tutto per fermare Clara

Irene è terrorizzata, Clara vuole andarsene. La Cipriani non può permettere che la sua amica lasci Milano, non per colpa sua e non senza Alfredo, il suo amore. La capocommessa cercherà in ogni modo di fermare la Boscolo ma dopo il fallimento di Don Saverio, che non è riuscito a convincere la nipote a cambiare idea, dovrà escogitare un altro modo per farla rimanere in città. La ragazza chiederà a Marcello una mano anzi gli chiederà di prestarle dei soldi. Ma cosa avrà in mente? Vorrà fare in modo che Perico non sia costretto a darle il suo denaro e possa recuperare invece l’anello di fidanzamento per la sua amata, come aveva in mente di fare all’inizio?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello sconvolto da Adelaide

Adelaide è malata e deve lasciare Milano per curarsi. La contessa non ha voluto dire nulla ai suoi cari per non preoccuparli ma ha finito per inquietarli lo stesso. Poco prima che parta per Londra, Umberto – che ha capito che la cognato sta nascondendo qualcosa - la convincerà a raccontare tutto. La contessa sarà costretta a rivelargli della sua malattia e lascerà la città senza dare il suo ultimo saluto al suo amato. Marcello ci rimarrà malissimo e passerà i giorni successivi a crucciarsi di non aver potuto salutare la sua innamorata.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Mimmo e Agata pronti a incontrare Milva

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda questa settimana – dal 27 al 31 gennaio 2025 - si parla di Sanremo e di grandi cantanti. Mimmo ha incontrato per caso Milva e l’artista ha visto uno dei disegni di Agata, rimanendone positivamente colpita. La cantante ha chiesto al giovane di farle conoscere l’artefice di quel meraviglioso ritratto e la Puglisi, insieme al suo compaesano, si prepareranno all’incontro con lei, nel suo studio di registrazione. Che novità in arrivo ci saranno per la bella e fresca Puglisi?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.