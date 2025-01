Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 gennaio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 gennaio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 gennaio 2025 - Irene si lancerà in una corsa contro il tempo. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Cipriani dovrà trovare presto un modo per farsi perdonare da Clara, prima che la ragazza – delusa da lei e Alfredo – lasci Il Paradiso delle Signore e Milano. La capocommessa proverà a far cambiare idea alla sua amica, rivolgendosi persino a Don Saverio. Ma riuscirà a farsi ascoltare dalla Boscolo? Adelaide continuerà a non dire a Marcello il vero motivo per cui deve partire. La contessa vorrà tenere segreta la sua malattia e non vorrà preoccupare il suo innamorato. Elvira informerà i suoi superiori della sua gravidanza e anticiperà loro di doversi presto assentare mentre Tancredi rinnoverà a Rosa la sua proposta di lavoro ma la Venere sarà molto dubbiosa. Mimmo, per un caso completamente fortuito, mostrerà a Milva un ritratto realizzato da Agata e la donna vorrà incontrare la Puglisi. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 gennaio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 gennaio 2025 - Manuela e Niko avranno modo di ritrovarsi accanto per via dell’uscita dei voti del primo quadrimestre di Jimmy. Come padre e zia del ragazzino saranno molto attenti a questo momento importante per la carriera scolastica del Poggi e l’occasione si trasformerà nella conferma che i sentimenti che provano l’uno per l’altra sono ancora forti. Ma avranno modo di farli riemergere? Viola sarà ancora molto spaventata dall’atteggiamento violento che Damiano ha avuto durante l’arresto dei suoi rapinatori. La Bruni si confiderà con sua madre mentre Antonio e Manuel saranno entusiasti di quello che ha fatto il Renda anzi ne saranno talmente tanto esaltatati da mettersi nei guai. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

