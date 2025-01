Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 gennaio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 gennaio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 gennaio 2025 - Adelaide riceverà notizie preoccupanti dal cardiochirurgo a cui si è rivolta dopo i suoi malori. Per curarsi e per non preoccupare nessuno dei suoi famigliari, penserà di abbandonare la città e di farlo con una scusa. La giustificazione le servirà anche a convincere Marcello a non lasciare la gestione del suo patrimonio. Intanto Clara, dopo aver lasciato Alfredo, si sfogherà con Elvira, che spingerà Irene a sistemare la situazione che lei ha contribuito a creare tra i loro amici. Umberto sarà finalmente di nuovo alla guida della GMM mentre al Paradiso si lavorerà per creare un’idea a tema Sanremo per Il Paradiso Market. Roberto, più che mai convinto dal talento di Agata, coinvolgerà la Puglisi in questo progetto. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 27 al 31 gennaio 2025.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 gennaio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 gennaio 2025 - Damiano terrorizzerà Viola ma cosa succederà? Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Renda riuscirà ad arrestare i due criminali che hanno rapinato Viola ma la Bruni rimarrà molto scossa dal video che ritrarrà il suo compagno nel corso dell’operazione. Il padre Manuel dimostrerà una violenza mai vista prima, che lascerà la figlia di Ornella completamente senza parole e pure preoccupata. Giulia intanto cercherà di riportare la pace tra Renato e Jimmy mentre Serena spingerà Manuela a non gettare la spugna con Niko se davvero lo ama ancora. Samuel invece deciderà di seguire i consigli di Nunzio e di contattare una ragazza sull’app di incontri che ha scaricato. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 al 31 gennaio 2025.